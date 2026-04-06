Dari Tumis Buncis hingga Acar, Menu Nasi Berkat yang Diduga Jadi Sebab Keracunan Massal di Sidodadi Surabaya

JawaPos.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dokter Billy Daniel Messakh membocorkan menu makanan berkat, yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kelurahan Sidodadi, Simokerto.

Berdasarkan keterangan korban warga Sidodadi, mereka mengalami gejala keracunan setelah memakan nasi berkat dengan menu nasi, tumis buncis, ayam bumbu merah, bihun goreng, dan acar.

"Jadi proses pemorsian itu ada 3 orang, nah itu dikemas di bentuk wadah kardus, yang menjamah makanan itu (diketahui) petugasnya tidak menggunakan pelindung diri," tutur dokter Billy saat dikonfirmasi, Senin (6/4).

"Jadi mereka konsumsinya makanan (berkat) itu sekitar jam 21.00 WIB, gejala mulai muncul kira-kira 2 sampai 3 jam setelahnya. Mereka mengalami gejala, seperti mual, diare, badan merasa lemas," lanjutnya.

Baca Juga:Dinkes Surabaya Ungkap Kondisi Korban Diduga Keracunan Massal Nasi Berkat di Sidodadi

Meski demikian, dokter Billy mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya belum bisa memastikan apa penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut. Sebab, sampel makanan yang dimakan korban sudah tidak ada.

"Karena sudah habis makanannya, kejadiannya kan sudah tanggal 31 Maret kemarin jadi nggak sempat dapat sampelnya. Korban pun sekarang sudah nggak muntah lagi, jadi nggak bisa dapat sampelnya," terang dokter Billy.

Dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis bedah umum yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinkes ini memastikan bahwa kondisi korban keracunan massa kini berangsur membaik.

"Yang ditangani di rumah sakit ada tiga orang, dua di RSUD Soewandhie dan satu ke RS Al Irsyad, yang lainnya rawat jalan, kondisinya stabil semua," tegasnya.

Kronologi Singkat Keracunan Masal Warga Surabaya dibuat geger dengan insiden keracunan massal yang dialami puluhan warga Jalan Sido Kapasan Gang 10, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Sabtu (4/5).