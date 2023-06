Sekretaris DPC PDIP Surabaya Sebut Tri Indah Ratna Gantikan Riswanto, Bukti Partai Tak Memandang Isi Dompet

JawaPos.com–Karir politik Riswanto di rumah banteng Surabaya berhenti di pertengahan 2023. Pria yang sebelumnya duduk di kursi Komisi B DPRD Surabaya itu dicopot dan digantikan Tri Indah Ratna Sari.

Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan, majunya Tri Indah Ratna Sari menunjukkan bahwa PDIP Surabaya tidak memandang isi dompet dari para kader. Dia memastikan, Tri Indah Ratna Sari adalah sosok kader yang bisa membawa amanah masyarakat.

”PDIP itu partainya wong cilik dan mendengarkan suara hati wong cilik. Itu kader sejati bisa menjaga marwah dari partai, pesan dan amanah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri apa itu ya harus dijaga serta dilaksanakan dan tunduk perintah partai,” terang Baktiono.

”Indah ini penjual ikan hias di Pasar Ikan Gunung Sari. Maaf, seorang penjual ikan bisa duduk di parlemen, ini bukti kalau PDIP tidak pernah meminta mahar. Serius ini,” tambah Baktiono, yang sudah menjadi anggota DPRD Surabaya selama 5 periode itu.

Pria yang juga menjadi Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu mengungkapkan, dirinya berjuang bersama PDIP sejak tahun 90-an. Dia menitipkan pesan kepada para kader PDIP yang terutama masih fresh from the oven.

”Jangan pernah mengkhianati hati rakyat. Berjuang untuk rakyat adalah tugas utama seorang politikus. Saya ini 24 jam handphone whatsapp dulu SMS ya, stand by. Saya punya format WhatsApp khusus bagi warga yang wadul. Ada wadul dari warga dengarkan dan bantu,” ungkap Baktiono.

Dia berharap, Tri Indah Ratna segera injak gas karirnya sebagai anggota DPRD Surabaya menggantikan Riswanto.

Sebelumnya, surat jawaban dari DPP PDI Perjuangan terkait pergantian akhir waktu (PAW) Riswanto, anggota DPRD Surabaya sudah terbit. Di dalam surat itu, Riswanto resmi dipecat dari rumah banteng dan otomatis namanya dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, surat jawaban dari DPP PDIP sudah diterima. Setelah ini, politikus yang akrab disapa Awi itu menyatakan, akan berkirim surat ke DPRD Surabaya.

”Sudah ada, rekomendasi untuk Tri Indah Ratna Sari sebagai pengganti,” tuturnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/6).

Awi mengungkapkan, Kamis (8/6), terkait PAW itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya.