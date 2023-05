Subaru Indonesia Catat Kenaikan Penjualan Unit, Segini Angkanya

JawaPos.com–Persaingan industri otomotif kendaraan bermotor makin padat. Hari ini (25/5), PT Plaza Auto Mega (Plaza Subaru) membuka gerai baru di HR Muhammad, Surabaya.

Subaru Indonesia optimistis market di Surabaya bisa meningkatkan angka sales-nya. Subaru menargetkan meraup 30 persen dari penjualan nasional setelah membuka dealer baru di Kota Pahlawan.

Plaza Subaru Surabaya berdiri di atas lahan 534 meter persegi, dengan 4 display unit di area show room dan 2 working bay di area bengkel.

Pada momen pembukaan dealer baru itu, Subaru mengenalkan model legendaris The all-new Subaru WRX dan compact SUV terbaru, The all-new Subaru Crosstrek untuk wilayah Jawa Timur.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christoper mengatakan, secara nasional ada kenaikan penjualan cukup signifikan hampir 200 persen dari tahun lalu. ”Dari data hingga Mei, kami optimistis bisa memenuhi target,” terang Arie.

Arie menyatakan, layanan dealer Subaru Indonesia di Surabaya juga melayani konsumen hingga Pulau Dewata, Bali. Dalam mengembangkan brand dan layanan sesuai standar internasional yang telah ditetapkan Subaru Corporation Japan, menunjukkan keseriusan Subaru melayani pelanggan di Surabaya.

”Surabaya dipilih sebagai tempat pembukaan dealer ketiga Subaru di Indonesia karena kota ini merupakan salah satu kota besar dan berkembang pesat, serta menjadi pusat bisnis dan industri di Jawa Timur,” papar Arie.

Arie menilai, Surabaya adalah motor utama pertumbuhan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tertinggi kedua di Indonesia.

”Berdasar data BPS sebesar Rp 2.730,9 triliun pada 2022. Dengan potensinya sebagai kota yang juga merupakan rumah bagi banyak industri, UMKM, dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat, sangat tepat rasanya Subaru melebarkan sayapnya ke Jawa Timur dengan memulai operasional Plaza Subaru Surabaya mulai hari ini,” papar Arie.

Arie menyebutkan, pihaknya menyasar juga ke kelompok market Gen Z. Karena itu, warna-warna mobil baru yakni The all-new Subaru Crosstrek, The all-new Subaru WRX sedan, dan The all-new Subaru WRX Wagon.

”Harus tertarik ke market Gen Z, kenapa? Karena arus informasi itu yang menguasai Gen Z seperti TikTok, instagram, dan media sosial lain itu juga strategi yang kita jalankan,” jelas Arie.