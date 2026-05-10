Jete Run 2026 Akan Diadakan 6 September di Surabaya, Targetkan 10 Ribu Pelari dari Berbagai Kota

JawaPos.com–Konsep city running bakal menjadi daya tarik baru dalam gelaran Jete Run 2026 di Surabaya pada 6 September 2026. Ajang kali ini menghadirkan pengalaman berlari di kawasan pusat kota dengan perpaduan nuansa urban, landmark bersejarah, hiburan, hingga atmosfer lifestyle modern khas Kota Pahlawan.

Event ini sekaligus menjadi bentuk komitmen brand dalam mendukung kampanye hidup sehat melalui olahraga lari yang kini semakin berkembang sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan di Indonesia. Konsep event lari saat ini dinilai terus berkembang dan tidak lagi sekadar berfokus pada kompetisi semata.

Jete Run 2026 dikemas dengan pendekatan sport lifestyle yang menggabungkan olahraga, hiburan, serta aktivitas komunitas dalam satu rangkaian acara. Area finish akan diramaikan tenant kuliner UMKM, hiburan musik, aktivitas sponsor, hingga ruang interaksi komunitas untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi peserta.

”Kami melihat jika event ini bisa menjadi salah satu bentuk dukungan brand terhadap sport tourism di Kota Surabaya. Peserta juga dapat menikmati berbagai hiburan dan sajian makanan dan minuman setelah garis finish dari pelaku UMKM dan sponsor. Dengan begitu, juga membantu peluang UMKM untuk naik kelas,” terang Jhonny Thio Doran dalam keterangannya.

Selain konsep festival, lintasan Jete Run tahun ini juga akan melintasi sejumlah kawasan ikonik di pusat Kota Surabaya. Peserta bakal menikmati pengalaman urban running dengan kombinasi area modern dan titik-titik bersejarah khas Kota Pahlawan.

”Jete Run tahun ini kita mengambil venue yang berbeda dari sebelum-sebelumnya di Citraland. Balai Kota jadi pilihan karena kita ingin menghadirkan nuansa lari dengan konsep lanskap kota modern khas Surabaya yang penuh nilai sejarah. Jadi, sepanjang rute, pelari akan melintasi jalanan dan tempat bersejarah di kota ini,” imbuh Jhonny Thio Doran.

Tak hanya diikuti komunitas lari lokal, Jete Run 2026 juga akan diramaikan influencer olahraga, atlet nasional, media partner, hingga sejumlah public figure yang identik dengan gaya hidup aktif dan sehat. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat atmosfer event sekaligus memperluas gaung Jete Run di kalangan komunitas lari nasional.

Antusiasme peserta terhadap event ini juga terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut membuat penyelenggara memutuskan menambah kapasitas peserta secara signifikan dibanding penyelenggaraan sebelumnya.