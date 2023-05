Sekolah Citra Berkat Surabaya Terima Ratusan Bola Voli dari Nassau Indonesia

JawaPos.com–SMP Citra Berkat Surabaya menggelar acara tahunan bertajuk Youth Fest yang diikuti seluruh siswa dari mulai kelas 7-9.

Kepala SMP Citra Berkat Adi Haryo Rosyamto menjelaskan, Youth Fest diselenggarakan selama tiga hari (15-17 Mei) di lapangan sekolah. Pada hari pertama dan kedua, siswa diajak untuk memahami dan belajar mengenai pentingnya keluarga dan orang tua, menyadari mengenai iri hati sisi positif dan negatifnya, bagaimana mengelola amarah dan kekecewaan, serta bagaimana mereka menyadari pentingnya kerja sama, peran siswa dalam kelompok.

Adi mengungkapkan, siswa akan mengikuti kegiatan coaching clinic dengan 10 materi yang dibawakan para fasilitator yang expert di bidangnya. Materi tersebut seperti basket, drum, keyboard, futsal, public speaking, modern dance (MD), climbing, codding, hingga modelling.

”Hari pertama ini, siswa juga diajak untuk mengikuti pemaparan tentang character building yang dikemas dalam permainan-permainan kreatif seperti thinking out of the box yang mendorong anak berpikir kreatif, you in charge menjelaskan pentingnya untuk berdampak dalam suatu komunitas, miles leadership style untuk mengenal type leadership anak, guest who pentingnya pendekatan personal dalam komunitas,” papar Adi Haryo Rosyamto.

Adi mengungkapkan, Youth Fest digelar dengan tujuan memberikan wadah kepada seluruh siswa untuk berani menunjukkan talenta dan prestasi. Karena itu, pada hari ketiga (17/5) akan digelar acara penutupan yang juga selebrasi Youth Fest.

Pada selebrasi, Adi menyatakan, semua siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan talenta atau memamerkan hasil karya yang dibuat. Tidak kurang dari 290 siswa beserta orang tua akan mengikuti acara itu. Ajang itu ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh anak dengan segala kemampuan.

”Tiap anak itu unik dan berbakat. Tiap anak mengalami proses hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi, tiap anak harus diapresiasi apa pun talenta dan prestasinya tidak ada seleksi atau memilih penampilan bagus saja yang tampil,” terang Adi.

Semangat dalam mewadahi bakat minat siswa tersebut mendapat apresiasi pihak Nassau Indonesia. Sekolah Citra Berkat Surabaya menerima hibah peralatan olah raga berupa 528 bola voli. Hibah itu diserahkan Budiman kepada Fenny Sukamto sebagai School General Manager Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat.

Tri Endang S, Head of School Sekolah Citra Berkat Surabaya menjelaskan, hibah bola itu akan didistribusikan juga ke seluruh sekolah di bawah naungan Group Ciputra.

”Sejumlah 528 bola voli ini tidak hanya untuk Sekolah Citra Berkat Surabaya. Kita akan kirim ke sekolah di bawah naungan Group Ciputra,” terang Endang.