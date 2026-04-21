Anggota DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Umum Ditingkatkan, Konektivitas dan Kualitas Pelayanan

Anggota DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo. (Indra Setiawan/Antara)
JawaPos.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo meminta layanan transportasi feeder Surabaya atau Wirawiri Suroboyo ditingkatkan. Hal itu seiring tingginya animo masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum.
Cahyo mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut perlu dilakukan untuk mempersingkat waktu tunggu di halte menjadi antara 8-15 menit, bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan Wirawiri Suroboyo.
”Dengan percepatan waktu tunggu tersebut, ada peningkatan animo masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi umum,” kata Cahyo Siswo Utomo seperti dilansir dari Antara di Surabaya.
Dia mengatakan, peningkatan jumlah armada transportasi umum di Kota Surabaya, belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
”Transportasi umum jumlahnya banyak, tapi waktu tunggu di halte lebih lama karena animo masyarakat yang meningkat,” ungkap Cahyo Siswo Utomo.
Menurut dia, tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik merupakan sinyal positif yang harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan terukur. Ketika ada peningkatan animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya menambah jumlah armada atau rute untuk mengatasi waktu tunggu agar bisa lebih cepat.
Dia menjelaskan, DPRD Kota Surabaya juga memberikan perhatian pada aspek konektivitas dan kualitas layanan secara menyeluruh, termasuk integrasi antarmoda transportasi.
”Masih ada pekerjaan umum seperti apakah transportasi umum yang ada sekarang sudah optimal, rutenya, fasilitasnya. Termasuk koordinasi dengan penyelenggara lain seperti koneksi ke terminal, stasiun, atau bandara yang belum optimal,” papar Cahyo Siswo Utomo.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, kata dia, DPRD Surabaya mendorong langkah konkret berupa penyediaan armada cadangan guna memastikan layanan tetap berjalan optimal, khususnya pada jam-jam sibuk.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian