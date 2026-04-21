Anggota DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Umum Ditingkatkan, Konektivitas dan Kualitas Pelayanan

JawaPos.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo meminta layanan transportasi feeder Surabaya atau Wirawiri Suroboyo ditingkatkan. Hal itu seiring tingginya animo masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum.

Cahyo mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut perlu dilakukan untuk mempersingkat waktu tunggu di halte menjadi antara 8-15 menit, bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan Wirawiri Suroboyo.

”Dengan percepatan waktu tunggu tersebut, ada peningkatan animo masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi umum,” kata Cahyo Siswo Utomo seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Dia mengatakan, peningkatan jumlah armada transportasi umum di Kota Surabaya, belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.

”Transportasi umum jumlahnya banyak, tapi waktu tunggu di halte lebih lama karena animo masyarakat yang meningkat,” ungkap Cahyo Siswo Utomo.

Menurut dia, tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik merupakan sinyal positif yang harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan terukur. Ketika ada peningkatan animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya menambah jumlah armada atau rute untuk mengatasi waktu tunggu agar bisa lebih cepat.

Dia menjelaskan, DPRD Kota Surabaya juga memberikan perhatian pada aspek konektivitas dan kualitas layanan secara menyeluruh, termasuk integrasi antarmoda transportasi.

”Masih ada pekerjaan umum seperti apakah transportasi umum yang ada sekarang sudah optimal, rutenya, fasilitasnya. Termasuk koordinasi dengan penyelenggara lain seperti koneksi ke terminal, stasiun, atau bandara yang belum optimal,” papar Cahyo Siswo Utomo.