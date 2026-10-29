Max Verstappen Hadapi Kendala Start Red Bull yang Rumit dan Berpotensi Bertahan hingga Musim 2027

JawaPos.com – Max Verstappen harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan solusi atas masalah start yang kompleks pada mobil Red Bull di Formula 1 musim 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Kendala tersebut kembali terlihat pada Grand Prix Amerika Serikat ketika Verstappen kehilangan posisi dari Charles Leclerc di tikungan pertama, sementara rekan setimnya, Isack Hadjar, turun dari posisi ketiga setelah start yang buruk.

Meski menghadapi kesulitan tersebut dan gangguan komunikasi radio dengan tim, Verstappen tetap finis di posisi ketiga, sedangkan Hadjar menyelesaikan balapan di urutan kelima.

Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, mengakui bahwa masalah radio menjadi prioritas untuk segera diperbaiki karena telah mengganggu komunikasi tim selama dua balapan berturut-turut.

Namun, persoalan start dinilai jauh lebih rumit karena melibatkan berbagai departemen, termasuk pengembangan mesin, transmisi, dan kopling.

Mekies menegaskan bahwa meskipun Red Bull telah memperkecil kesenjangan performa dengan para pesaing sejak awal musim, timnya masih belum menjadi acuan dalam hal kecepatan start.

Mekies menjelaskan bahwa perbaikan masalah start membutuhkan perubahan signifikan pada desain dan perangkat keras mobil sehingga solusi menyeluruh kemungkinan baru tersedia pada musim 2027.

Red Bull tetap optimistis dapat terus meningkatkan performa sepanjang sisa musim 2026 melalui evaluasi dan pembelajaran dari setiap balapan.