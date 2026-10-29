Max Verstappen Hadapi Kendala Start Red Bull yang Rumit dan Berpotensi Bertahan hingga Musim 2027

Max Verstappen (Crash)
JawaPos.com – Max Verstappen harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan solusi atas masalah start yang kompleks pada mobil Red Bull di Formula 1 musim 2026.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Kendala tersebut kembali terlihat pada Grand Prix Amerika Serikat ketika Verstappen kehilangan posisi dari Charles Leclerc di tikungan pertama, sementara rekan setimnya, Isack Hadjar, turun dari posisi ketiga setelah start yang buruk.
Meski menghadapi kesulitan tersebut dan gangguan komunikasi radio dengan tim, Verstappen tetap finis di posisi ketiga, sedangkan Hadjar menyelesaikan balapan di urutan kelima.
Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, mengakui bahwa masalah radio menjadi prioritas untuk segera diperbaiki karena telah mengganggu komunikasi tim selama dua balapan berturut-turut.
Namun, persoalan start dinilai jauh lebih rumit karena melibatkan berbagai departemen, termasuk pengembangan mesin, transmisi, dan kopling.
Mekies menegaskan bahwa meskipun Red Bull telah memperkecil kesenjangan performa dengan para pesaing sejak awal musim, timnya masih belum menjadi acuan dalam hal kecepatan start.
Mekies menjelaskan bahwa perbaikan masalah start membutuhkan perubahan signifikan pada desain dan perangkat keras mobil sehingga solusi menyeluruh kemungkinan baru tersedia pada musim 2027.
Red Bull tetap optimistis dapat terus meningkatkan performa sepanjang sisa musim 2026 melalui evaluasi dan pembelajaran dari setiap balapan.
Dengan persaingan di barisan depan yang semakin ketat, Verstappen harus bersabar menunggu pembaruan teknis tersebut sembari berusaha mempertahankan daya saingnya di lintasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022