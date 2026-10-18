Red Bull Jadi Target Perubahan Regulasi FIA Usai Dilaporkan Memanfaatkan Celah Aturan Formula 1

JawaPos.com – Red Bull dikabarkan menjadi sasaran Federasi Otomotif Internasional (FIA) setelah memanfaatkan celah dalam regulasi aerodinamika Formula 1 melalui inovasi desain mobil RB22.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (17/10), FIA berencana menutup celah tersebut mulai musim 2027 dengan mengubah aturan terkait dimensi penyangga bodi lantai yang digunakan di sekitar sidepod mobil.

Inovasi yang pertama kali diperkenalkan Red Bull pada Grand Prix Austria pada Juni lalu itu memungkinkan bagian bodi di area tertentu menggunakan radius lebih kecil sehingga berpotensi memberikan keuntungan aerodinamis.

Pakar teknis Formula 1, Craig Scarborough, menjelaskan bahwa desain tersebut memanfaatkan ketentuan regulasi yang mengizinkan bagian bodi di dekat penyangga lantai memiliki radius minimum 20 milimeter.

FIA dilaporkan berencana mengurangi dimensi tersebut menjadi lima milimeter pada 2027 untuk menghilangkan celah yang dimanfaatkan Red Bull.

Perubahan aturan itu berpotensi memaksa tim yang bermarkas di Milton Keynes tersebut mendesain ulang bagian mobilnya agar sesuai dengan regulasi baru.

Di tengah isu perubahan regulasi, Red Bull juga menunjukkan peningkatan performa dengan Max Verstappen meraih kemenangan beruntun di Malaysia dan Singapura.

Verstappen menyebut ejumlah pembaruan membuat mobilnya lebih mudah dikendalikan, lebih stabil, dan lebih nyaman digunakan dibandingkan pada awal musim.