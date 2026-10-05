F1: Max Verstappen Rengkuh Kemenangan Pertama Musim Ini di GP Bahrain-Sepang

Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini setelah tampil terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. (Dok. Instagram/@maxverstappen1)
JawaPos.com – Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini. Pembalap Red Bull itu menjadi terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia, yang berlangsung penuh drama sejak sebelum balapan dimulai.
Hujan deras empat jam membuat start tertunda 40 menit. Situasi semakin rumit ketika sejumlah mobil mengalami masalah software saat formation lap.
Mobil Verstappen pun sempat kehilangan power. Start dibatalkan setelah beberapa mobil berhenti di lintasan.
Ketika balapan dimulai, Verstappen tidak langsung mendapatkan keuntungan dari pole position.
Justru, duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, melesat ke depan. Verstappen bahkan sempat harus mempertahankan posisi ketiga dari pembalap Racing Bulls, Liam Lawson.
Namun, pilihan ban intermediate membantu Verstappen bersaing di depan. Dia kemudian merebut pimpinan dari Antonelli saat restart akibat insiden Bottas.
Posisinya sempat terancam ketika safety car kembali keluar di akhir balapan. Namun, Verstappen mampu mempertahankan posisi terdepan selama empat lap tersisa hingga finis.
“Balapan sangat padat dan menegangkan dengan begitu banyak hal tak terduga,” kata Verstappen saat menjawab pertanyaan di parc ferme.
“Namun, setelah itu, kami mengambil keputusan tepat dengan ban intermediate. Dari titik itu, kami bisa melaju dengan ritme balapan kami sendiri.”
Baca Juga:MotoGP: Marc Marquez Pangkas Jarak Jadi Dua Poin, Jorge Martin Tertekan Jelang GP Indonesia
Hasil Verstappen itu sekaligus menjadi kemenangan pertama Red Bull sejak menggunakan power unit racikan sendiri musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022