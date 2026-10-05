F1: Max Verstappen Rengkuh Kemenangan Pertama Musim Ini di GP Bahrain-Sepang

JawaPos.com – Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini. Pembalap Red Bull itu menjadi terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia, yang berlangsung penuh drama sejak sebelum balapan dimulai.

Hujan deras empat jam membuat start tertunda 40 menit. Situasi semakin rumit ketika sejumlah mobil mengalami masalah software saat formation lap.

Mobil Verstappen pun sempat kehilangan power. Start dibatalkan setelah beberapa mobil berhenti di lintasan.

Ketika balapan dimulai, Verstappen tidak langsung mendapatkan keuntungan dari pole position.

Justru, duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, melesat ke depan. Verstappen bahkan sempat harus mempertahankan posisi ketiga dari pembalap Racing Bulls, Liam Lawson.

Namun, pilihan ban intermediate membantu Verstappen bersaing di depan. Dia kemudian merebut pimpinan dari Antonelli saat restart akibat insiden Bottas.

Posisinya sempat terancam ketika safety car kembali keluar di akhir balapan. Namun, Verstappen mampu mempertahankan posisi terdepan selama empat lap tersisa hingga finis.

“Balapan sangat padat dan menegangkan dengan begitu banyak hal tak terduga,” kata Verstappen saat menjawab pertanyaan di parc ferme.

“Namun, setelah itu, kami mengambil keputusan tepat dengan ban intermediate. Dari titik itu, kami bisa melaju dengan ritme balapan kami sendiri.”