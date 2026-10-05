Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.48 WIB

F1: Max Verstappen Rengkuh Kemenangan Pertama Musim Ini di GP Bahrain-Sepang

Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini setelah tampil terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. (Dok. Instagram/@maxverstappen1) - Image

Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini setelah tampil terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. (Dok. Instagram/@maxverstappen1)

JawaPos.com – Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini. Pembalap Red Bull itu menjadi terdepan dalam Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia, yang berlangsung penuh drama sejak sebelum balapan dimulai.

Hujan deras empat jam membuat start tertunda 40 menit. Situasi semakin rumit ketika sejumlah mobil mengalami masalah software saat formation lap.

Mobil Verstappen pun sempat kehilangan power. Start dibatalkan setelah beberapa mobil berhenti di lintasan.

Ketika balapan dimulai, Verstappen tidak langsung mendapatkan keuntungan dari pole position.

 Justru, duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, melesat ke depan. Verstappen bahkan sempat harus mempertahankan posisi ketiga dari pembalap Racing Bulls, Liam Lawson.

Namun, pilihan ban intermediate membantu Verstappen bersaing di depan. Dia kemudian merebut pimpinan dari Antonelli saat restart akibat insiden Bottas.

Posisinya sempat terancam ketika safety car kembali keluar di akhir balapan. Namun, Verstappen mampu mempertahankan posisi terdepan selama empat lap tersisa hingga finis.

“Balapan sangat padat dan menegangkan dengan begitu banyak hal tak terduga,” kata Verstappen saat menjawab pertanyaan di parc ferme.

“Namun, setelah itu, kami mengambil keputusan tepat dengan ban intermediate. Dari titik itu, kami bisa melaju dengan ritme balapan kami sendiri.”

Hasil Verstappen itu sekaligus menjadi kemenangan pertama Red Bull sejak menggunakan power unit racikan sendiri musim ini.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand: John Herdman Cari Penebusan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand: John Herdman Cari Penebusan

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.22 WIB

Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Tajam Mitchell Baker dan Teerasak di Final FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Tajam Mitchell Baker dan Teerasak di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore