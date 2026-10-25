MotoGP Australia 2026 Batal, Veda Ega Raih Pole Position tetapi Pulang Tanpa Poin

JawaPos.com — Veda Ega Pratama tidak mendapatkan tambahan poin setelah balapan MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island dibatalkan akibat cuaca buruk yang mengganggu operasional helikopter medis.

Pembatalan seluruh kelas tanpa pergantian hari balapan membuat pole position pembalap Indonesia itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memburu hasil maksimal, sementara klasemen tidak berubah.

Situasi tersebut menjadi pukulan bagi pembalap yang sudah menyiapkan diri untuk bertarung dari posisi terdepan. Bagi Veda Ega, kesempatan mengubah hasil kualifikasi menjadi tambahan poin harus tertutup sebelum balapan dimulai.

Namun, istilah pole position “hangus” perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan salah pengertian.

Raihan posisi start terdepan dan perolehan poin balapan merupakan dua hal berbeda, sehingga batalnya perlombaan tidak berarti Veda gagal dalam sesi kualifikasi.

Mengapa Seluruh Pembalap Tidak Mendapatkan Poin? Seluruh pembalap mendapatkan nol poin karena balapan tidak digelar, sehingga tidak ada hasil perlombaan yang diperhitungkan untuk kejuaraan.

Kondisi itu berlaku bagi peserta Moto3, Moto2, maupun kelas utama MotoGP yang sama-sama kehilangan kesempatan berlomba di Phillip Island.

Dalam penjelasan yang dikutip dari laman Facebook GP Racing Indonesia, mekanisme pembatalan merujuk pada regulasi MotoGP nomor 1.23.2.