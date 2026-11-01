Marc Marquez Bisa Pertahankan Gelar Juara Dunia jika Menang di Lusail

Marc Marquez. (Crash)
JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez bisa mempertahankan gelar juara dunia jika menang di MotoGP Qatar yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Doha pada 6-8 November.
Marc Marquez yang berstatus sebagai juara bertahan MotoGP saat ini tengah memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 399 poin.
Terbaru pembalap jawara dunia tujuh kali tersebut mengamankan kemenangan di MotoGP Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (1/11).
Kemenangan tersebut menjadikan Marc Marquez pada musim kali ini telah mengunci tujuh kemenangan seri balapan.
Tambahan 25 poin tentu membuat pembalap bernomor 93 tersebut kian sulit untuk dikejar pesaing terdekatnya yakni pembalap Aprilia Racing Jorge Martin.
Jorge Martin harus absen dalam MotoGP Malaysia karena tidak dalam kondisi fit pasca menderita cedera pergelangan tangan.
Martinator, saat ini berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 355 poin atau terpaut 44 poin atas Marc Marquez yang berada di puncak klasemen.
Secara matematis jika Marc Marquez menang di MotoGP Qatar, poinnya sudah tidak dapat dikejar Martin meski balapan masih menyisakan dua seri tersisa.
Klasemen sementara MotoGP 2026:
1. Marc Marquez - 399 poin
2. Jorge Martin - 355 poin
3. Marco Bezzecchi - 332 poin
4. Pedro Acosta - 295 poin
5. Ai Ogura - 278 poin
6. Fabio Di Giannantonio - 265 poin
7. Raul Fernandez - 236 poin
8. Alex Marquez - 197 poin
9. Francesco Bagnaia - 173 poin
10. Enea Bastianini - 134 poin
11. Fermin Aldeguer - 125 poin
12. Brad Binder - 118 poin
13. Luca Marini - 117 poin
14. Fabio Quartararo - 79 poin
15. Diogo Moreira - 78 poin
16. Franco Morbidelli - 65 poin
17. Johann Zarco - 51 poin
18. Joan Mir - 33 poin
19. Jack Miller - 31 poin
20. Alex Rins - 29 poin
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