Marc Marquez Bisa Pertahankan Gelar Juara Dunia jika Menang di Lusail

JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez bisa mempertahankan gelar juara dunia jika menang di MotoGP Qatar yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Doha pada 6-8 November.

Marc Marquez yang berstatus sebagai juara bertahan MotoGP saat ini tengah memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 399 poin.

Terbaru pembalap jawara dunia tujuh kali tersebut mengamankan kemenangan di MotoGP Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (1/11).

Kemenangan tersebut menjadikan Marc Marquez pada musim kali ini telah mengunci tujuh kemenangan seri balapan.

Tambahan 25 poin tentu membuat pembalap bernomor 93 tersebut kian sulit untuk dikejar pesaing terdekatnya yakni pembalap Aprilia Racing Jorge Martin.

Jorge Martin harus absen dalam MotoGP Malaysia karena tidak dalam kondisi fit pasca menderita cedera pergelangan tangan.

Martinator, saat ini berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 355 poin atau terpaut 44 poin atas Marc Marquez yang berada di puncak klasemen.

Secara matematis jika Marc Marquez menang di MotoGP Qatar, poinnya sudah tidak dapat dikejar Martin meski balapan masih menyisakan dua seri tersisa.