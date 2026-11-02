Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026 karena Kekhawatiran Keamanan Konflik Timur Tengah

JawaPos.com – Yamaha memutuskan tidak mengikuti Grand Prix Qatar 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6–8 November mendatang akibat pembatasan perjalanan yang berlaku di lingkungan perusahaan.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (2/11), Keputusan tersebut menjadi eskalasi serius dalam perselisihan antara pabrikan Jepang itu dan penyelenggara MotoGP, terutama di tengah kekhawatiran terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Absennya Yamaha juga memastikan Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Augusto Fernandez tidak akan tampil di Sirkuit Lusail.

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Keputusan Yamaha muncul setelah sejumlah pembalap MotoGP menyuarakan penolakan terhadap penyelenggaraan balapan di Qatar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.

Jack Miller mengungkapkan bahwa 19 pembalap telah menyampaikan keberatan dan meminta penyelenggara mempertimbangkan pembatalan Grand Prix Qatar demi keselamatan seluruh anggota paddock.

Namun, MotoGP tetap berencana menggelar perlombaan tersebut, sementara laporan mengenai kemungkinan sanksi finansial dan olahraga terhadap pembalap yang absen semakin memperuncing perselisihan.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kelangsungan Grand Prix Qatar serta kemungkinan munculnya keputusan serupa dari tim dan pabrikan lain.

Kekhawatiran utama berkaitan dengan risiko penutupan wilayah udara yang berpotensi membuat pembalap dan anggota tim terjebak di Doha serta mengganggu dua seri penutup musim di Portimao dan Valencia.