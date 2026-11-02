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Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 03.43 WIB

Marc Marquez Berpeluang Kunci Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93) - Image

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93)

JawaPos.com – Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah meraih kemenangan dominan pada Petronas Grand Prix of Malaysia di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11).

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Senin (2/10), Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil impresif dengan mengungguli Pedro Acosta dan Alex Marquez, sekaligus mencatatkan kemenangan pertamanya di Sepang sejak 2018.

Hasil tersebut memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 44 poin atas Jorge Martin.

Marc Marquez menunjukkan performa kompetitif sejak awal balapan dengan merebut posisi terdepan di Tikungan 1 setelah memulai perlombaan dari grid kedua.

Meski sempat mendapat tekanan dari Alex Marquez, sang juara bertahan mampu memperlebar jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finis dengan selisih lebih dari empat detik atas Pedro Acosta yang menempati posisi kedua, sementara Alex Marquez melengkapi podium di urutan ketiga.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Marc dalam upayanya mengamankan gelar juara dunia musim ini.

Dengan kemenangan di Sepang, Marc Marquez kini semakin berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 pada Grand Prix Qatar yang dijadwalkan berlangsung pada 6–8 November mendatang.

Pembalap asal Spanyol itu dapat memastikan gelar apabila mampu meraih keunggulan tambahan 30 poin atas Jorge Martin dan delapan poin atas Marco Bezzecchi.

Persaingan menuju tangga juara pun semakin mengarah kepada Marc, yang kini hanya membutuhkan hasil optimal di Lusail untuk menyempurnakan musim gemilangnya.

Editor: Hanny Suwindari
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