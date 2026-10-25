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Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Cuaca Buruk Tunda Balapan MotoGP Australia 2026

Jumlah penonton MotoGP Indonesia terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10). Pemerintah juga menyoroti dampak ekonomi ajang internasional tersebut bagi daerah. (MotoGP) - Image

Jumlah penonton MotoGP Indonesia terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10). Pemerintah juga menyoroti dampak ekonomi ajang internasional tersebut bagi daerah. (MotoGP)

JawaPos.com - Cuaca buruk memaksa penyelenggara menunda rangkaian balapan MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Victoria, Minggu, karena jarak pandang terbatas mengganggu operasional helikopter medis.

Berdasarkan pengumuman penyelenggara MotoGP, seluruh aktivitas lintasan ditangguhkan hingga setidaknya pukul 15.00 waktu setempat atau 11.00 WIB.

Penyelenggara menjadwalkan penyampaian informasi terbaru mengenai pelaksanaan balapan pada pukul 14.00 waktu setempat atau 10.00 WIB.

Penundaan dilakukan karena hujan deras dan kabut membatasi jarak pandang sehingga helikopter medis tidak dapat beroperasi secara aman.

Ketersediaan helikopter medis menjadi salah satu persyaratan keselamatan dalam penyelenggaraan balapan untuk memastikan pembalap dapat memperoleh penanganan darurat jika terjadi kecelakaan.

Akibat kondisi tersebut, sesi pemanasan MotoGP dan balapan ketiga Australian Superbikes dibatalkan.

Sesi pemanasan MotoGP semula dijadwalkan berlangsung pukul 09.40–09.50 waktu setempat atau 05.40–05.50 WIB.

Sementara itu, balapan Moto3 yang diikuti pembalap Indonesia Veda Pratama semula dijadwalkan dimulai pukul 11.00 waktu setempat atau 07.00 WIB.

Balapan Moto2 dijadwalkan berlangsung pukul 12.15 waktu setempat atau 08.15 WIB, sedangkan balapan utama MotoGP semula direncanakan dimulai pukul 14.00 waktu setempat atau 10.00 WIB.

Editor: Banu Adikara
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