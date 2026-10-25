Moto3 Australia 2026 Dibatalkan, Veda Ega Pratama Gagal Manfaatkan Pole Position

JawaPos.com – Balapan Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10), resmi dibatalkan akibat buruknya jarak pandang yang mengganggu operasional helikopter medis. Pengumuman pembatalan tersebut disampaikan melalui akun X resmi MotoGP, @MotoGP, pada Minggu (25/10/2026).

“Balapan Moto3 di Red Bull Grand Prix of Australia resmi dibatalkan akibat keterlambatan yang disebabkan oleh buruknya jarak pandang sehingga mengganggu operasional helikopter medis,” tulis pernyataan MotoGP dalam akun X resminya, Minggu (25/10).

Balapan Moto3 semula dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 waktu setempat atau 07.00 WIB. Namun, kondisi cuaca buruk membuat jadwal perlombaan mengalami penundaan sebelum akhirnya dibatalkan.

Sebelum keputusan pembatalan diumumkan, balapan sempat ditunda selama beberapa jam. Buruknya jarak pandang yang memengaruhi operasional helikopter medis membuat aktivitas di lintasan tidak dapat dilanjutkan demi alasan keselamatan.

Veda Ega Pratama Gagal Manfaatkan Pole Position Pembatalan tersebut menjadi kabar mengecewakan bagi pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Pasalnya, Veda sebelumnya berhasil merebut pole position pada sesi kualifikasi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 35,299 detik.

Hasil tersebut membuka peluang bagi Veda untuk bersaing memperebutkan podium dalam balapan Moto3 Australia 2026. Namun, harapan pebalap asal Gunungkidul itu harus pupus setelah penyelenggara memutuskan membatalkan perlombaan akibat masalah jarak pandang yang mengganggu operasional helikopter medis.

Dengan batalnya balapan, Veda tidak memiliki kesempatan untuk mengonversi posisi start terdepan menjadi hasil finis. Pole position yang diraihnya pada sesi kualifikasi juga tidak otomatis menjadi podium atau memberikan poin kejuaraan.

Keputusan pembatalan diambil dengan mengutamakan keselamatan seluruh pebalap dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan.

Balapan Utama MotoGP Dijadwalkan Ulang Sementara itu, balapan utama kelas MotoGP menjadi prioritas untuk digelar setelah rangkaian aktivitas di lintasan mengalami penundaan.