Veda Ega Pratama Pede Tatap Moto3 Australia 2026, Modal Finis Keenam di Mandalika

Veda Ega Pratama membawa kepercayaan diri setelah finis keenam di Moto3 Indonesia 2026. Namun, pebalap Honda Team Asia itu harus beradaptasi dengan karakter Sirkuit Phillip Island yang belum pernah dijajalnya. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menatap Moto3 Australia 2026 dengan penuh kepercayaan diri. Hasil positif di Sirkuit Mandalika menjadi modal bagi Veda untuk menghadapi seri yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island pada 23–25 Oktober 2026.
Veda datang dengan bekal finis di posisi keenam pada Moto3 Indonesia 2026. Hasil tersebut menjadi pencapaian spesial bagi pebalap muda itu, terlebih karena diraih di hadapan para penggemar Tanah Air.
“Setelah Grand Prix Indonesia, saya merasa sangat termotivasi untuk terus berkembang. Finis di posisi keenam pada balapan kandang menjadi momen spesial, terutama dengan semua dukungan dari para penggemar,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (23/10).
Hasil di Mandalika turut menambah motivasi Veda untuk menghadapi seri berikutnya. Dia mengaku menikmati persaingan di balapan kandang dan ingin menjadikan pencapaian tersebut sebagai modal untuk terus berkembang pada sisa musim ini.
Meski demikian, Veda menghadapi tantangan berbeda di Australia karena belum pernah menjajal Sirkuit Phillip Island. Karakter lintasan yang cepat dengan rangkaian tikungan mengalir menjadi hal yang perlu dipelajarinya sebelum bersaing.
“Saya tahu akan menjadi tantangan untuk mempelajari semuanya dengan cepat, terutama jika cuaca berubah. Namun, saya ingin menghadapinya dengan sikap positif dan bekerja keras bersama tim sejak sesi pertama,” ujarnya.
Veda bertekad memanfaatkan setiap sesi untuk memahami karakter sirkuit dan menemukan kecepatan terbaik bersama tim.
Adaptasi sejak sesi latihan akan menjadi salah satu faktor penting untuk membantunya bersaing pada akhir pekan balapan.
Moto3 Australia 2026 juga memiliki arti tersendiri karena Phillip Island dijadwalkan menjadi tuan rumah Grand Prix terakhirnya.
Situasi tersebut membuat Veda ingin menikmati setiap momen sekaligus memaksimalkan peluang untuk meraih hasil terbaik.
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Jawa Pos
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