Sindir Real Madrid soal Wasit, Fermin Lopez Tetap Waspadai Courtois dan Mbappe

JawaPos.com – Gelandang Barcelona, Fermin Lopez, melontarkan sindiran kepada Real Madrid terkait keluhan berulang mengenai kinerja wasit di La Liga. Menurutnya, narasi tersebut mulai kehilangan daya tarik menjelang duel El Clasico di Spotify Camp Nou.

Melansir MARCA, dalam wawancara dengan Teledeporte, pemain timnas Spanyol itu juga membahas persiapan Barcelona menghadapi laga besar tersebut. Ia sekaligus mengakui bahwa Thibaut Courtois dan Kylian Mbappe merupakan dua pemain paling berbahaya di kubu Los Blancos.

Fermin Lopez: El Clasico Tak Punya Tim Favorit Fermin menegaskan bahwa tidak ada tim yang lebih diunggulkan dalam pertandingan sebesar El Clasico. Ia meminta Barcelona tetap fokus pada permainan sendiri dan tidak terpancing oleh situasi di luar lapangan.

“Dalam pertandingan seperti ini, tidak ada tim favorit; siapa pun bisa menang. Kami adalah dua tim hebat, dan kami harus fokus pada permainan kami sendiri, mengendalikan emosi, dan detail-detail kecil,” katanya.

Menurut Fermin, konsentrasi dan kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi faktor penting dalam pertandingan yang mempertemukan dua rival besar Spanyol tersebut.

Sindir Keluhan Real Madrid soal Wasit Fermin juga dimintai tanggapan mengenai kritik Jose Mourinho dan Real Madrid terhadap sejumlah keputusan wasit. Isu tersebut kembali menjadi bahan perdebatan menjelang El Clasico.

Meski enggan larut dalam kontroversi, gelandang berusia 23 tahun itu menyiratkan bahwa pembahasan tersebut mulai terasa melelahkan.

“Pembicaraan ini mulai agak membosankan, karena kami menunjukkan level sebenarnya di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Barcelona lebih memilih membuktikan kualitas melalui penampilan di lapangan ketimbang terlibat dalam polemik mengenai kepemimpinan wasit.