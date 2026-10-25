Viral Pelari Terobos Pagar Cut-off JRF 2026, Pramono Anung Ingatkan Aturan Gold Label

JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti aksi sejumlah pelari yang menerobos pagar pembatas Cut-off Point (COP) pada kategori half marathon Jakarta Running Festival (JRF) 2026, Sabtu (24/10/2026).

Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet. Sejumlah peserta terlihat memaksa melewati pembatas untuk melanjutkan lomba meski akses lintasan telah ditutup petugas karena batas waktu yang ditentukan sudah terlewati.

Menanggapi insiden tersebut, Pramono menegaskan bahwa ketentuan batas waktu bukan sekadar aturan yang dibuat panitia penyelenggara. Menurutnya, ketentuan itu merupakan bagian dari standar perlombaan internasional yang harus dihormati seluruh peserta.

"Memang sudah waktunya kita semua tertib untuk mengikuti apa yang digariskan atau diterapkan oleh panitia. Saya aja kasih tahu bahwa ini dua jam, jadi tadi karena saya enggak mau apa? Cut-Off Time, ya ngejar," kata Pramono saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (25/10/2026).

Aturan Cut-off Berlaku bagi Seluruh Peserta Bagi yang belum tahu, COP merupakan titik pemeriksaan dalam perlombaan lari yang memiliki batas waktu tertentu. Pelari harus melewati titik tersebut sebelum batas waktu berakhir agar dapat melanjutkan perlombaan sesuai ketentuan penyelenggara.

Peserta yang tidak melewati titik pemeriksaan sesuai batas waktu berisiko dinyatakan gagal menyelesaikan lomba atau Did Not Finish (DNF).

Namun, sejumlah pelari justru berusaha melanjutkan perlombaan dengan melompati pagar pembatas. Bahkan, ada peserta yang membuka paksa pagar yang telah ditutup petugas.

Ketatnya aturan tersebut berkaitan dengan status kategori half marathon JRF 2026 yang telah memperoleh World Athletics Road Race Gold Label. Pengakuan itu menunjukkan bahwa ajang tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan World Athletics sebagai badan pengatur atletik dunia.

Dengan status tersebut, penyelenggaraan lomba harus mengikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Pramono pun berharap para pelari semakin disiplin dan menghormati aturan demi menjaga kualitas penyelenggaraan serta nama baik Indonesia.