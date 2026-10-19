Kondisi Paris Memanas, Begini Kondisi Tim Indonesia Jelang French Open 2026

Jonatan Christie saat berlaga di Asian Games 2026. (Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia telah tiba di Paris untuk mengikuti ajang French Open 2026 yang berlangsung di Grand Paris Arena, pada 20-25 Oktober 2026.
Kondisi skuad Merah Putih menjadi sorotan karena kondisi kota Paris penuh kewaspadaan setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran pada akhir pekan lalu.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI sekaligus manajer tim, Eng Hian, menyampaikan, tim Merah Putih tiba di Paris pada Minggu (18/10/2026).
Kedatangan mereka bertepatan dengan beredarnya laporan mengenai kerusuhan dan demonstrasi di Paris serta sejumlah kota lain di Prancis, termasuk Nice.
Meski demikian, ia memastikan seluruh anggota tim dalam kondisi aman. Eng Hian juga menyebut situasi di Paris masih kondusif.
"Tim bulu tangkis Indonesia sudah tiba di Paris dengan aman dan selamat. Tadi pagi sudah berlatih di arena dan fokusnya penuh ke turnamen French Open," kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Senin (19/10).
Untuk memastikan keamanan para pemain dan ofisial, PBSI terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris. Pemantauan dilakukan guna mengikuti perkembangan situasi sekaligus memastikan seluruh anggota tim dapat menjalani aktivitas dengan aman selama berada di Prancis.
"Kami terus memantau situasi dan kondisi yang ada di Paris dan menjalin komunikasi yang intens dengan KBRI. Puji Tuhan sampai saat ini masih kondusif," terang dia.
Meski situasi masih terkendali, Eng Hian meminta seluruh anggota tim tetap waspada selama berada di Paris. Ia juga mengingatkan para pemain dan ofisial untuk mematuhi imbauan KBRI, terutama dengan menghindari lokasi yang berpotensi menjadi pusat keramaian atau demonstrasi.
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Jawa Pos
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