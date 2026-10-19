Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Kondisi Paris Memanas, Begini Kondisi Tim Indonesia Jelang French Open 2026

Jonatan Christie saat berlaga di Asian Games 2026. (Instagram/@badminton.ina) - Image

Jonatan Christie saat berlaga di Asian Games 2026. (Instagram/@badminton.ina)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia telah tiba di Paris untuk mengikuti ajang French Open 2026 yang berlangsung di Grand Paris Arena, pada 20-25 Oktober 2026.

Kondisi skuad Merah Putih menjadi sorotan karena kondisi kota Paris penuh kewaspadaan setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran pada akhir pekan lalu. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI sekaligus manajer tim, Eng Hian, menyampaikan, tim Merah Putih tiba di Paris pada Minggu (18/10/2026).

Kedatangan mereka bertepatan dengan beredarnya laporan mengenai kerusuhan dan demonstrasi di Paris serta sejumlah kota lain di Prancis, termasuk Nice.

Meski demikian, ia memastikan seluruh anggota tim dalam kondisi aman. Eng Hian juga menyebut situasi di Paris masih kondusif. 

"Tim bulu tangkis Indonesia sudah tiba di Paris dengan aman dan selamat. Tadi pagi sudah berlatih di arena dan fokusnya penuh ke turnamen French Open," kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Senin (19/10).

Untuk memastikan keamanan para pemain dan ofisial, PBSI terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris. Pemantauan dilakukan guna mengikuti perkembangan situasi sekaligus memastikan seluruh anggota tim dapat menjalani aktivitas dengan aman selama berada di Prancis.

"Kami terus memantau situasi dan kondisi yang ada di Paris dan menjalin komunikasi yang intens dengan KBRI. Puji Tuhan sampai saat ini masih kondusif," terang dia.

Meski situasi masih terkendali, Eng Hian meminta seluruh anggota tim tetap waspada selama berada di Paris. Ia juga mengingatkan para pemain dan ofisial untuk mematuhi imbauan KBRI, terutama dengan menghindari lokasi yang berpotensi menjadi pusat keramaian atau demonstrasi.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PBSI Kembangkan Cipayung jadi Akademi Bulu Tangkis - Image
Sports

PBSI Kembangkan Cipayung jadi Akademi Bulu Tangkis

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.20 WIB

PBSI Beri Apresiasi Rp 4,5 Miliar Kepada Peraih Medali Asian Games 2026 - Image
Sports

PBSI Beri Apresiasi Rp 4,5 Miliar Kepada Peraih Medali Asian Games 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.15 WIB

PBSI Petakan Jalan Menuju Kuota Penuh Olimpiade Los Angeles 2028 - Image
Sports

PBSI Petakan Jalan Menuju Kuota Penuh Olimpiade Los Angeles 2028

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore