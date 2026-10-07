PBSI Beri Apresiasi Rp 4,5 Miliar Kepada Peraih Medali Asian Games 2026

JawaPos.com - PP PBSI memberikan apresiasi total Rp4,5 miliar kepada atlet bulu tangkis Indonesia yang meraih medali pada Asian Games 2026.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian federasi terhadap perjuangan atlet yang membawa pulang dua emas, satu perak, dan tiga perunggu dari pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

“Bukan nilai uangnya, tetapi itu wujud perhatian kita, PBSI, kepada semuanya. Mulai dari tim yang mendukung di balik layar, anak-anak yang bertempur, dan pelatih yang tentunya mendampingi atlet kita,” kata Fadil di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

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Tim beregu putra peraih medali emas menerima apresiasi terbesar senilai Rp2 miliar yang dibagikan kepada para pemain yang tergabung dalam tim.

Sementara pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang meraih emas ganda putra memperoleh Rp1 miliar.

“Yang Rp2 miliar itu beregu putra, dibagi semuanya yang ikut bermain. Kalau ganda putra Rp1 miliar, dibagi dua,” ujar Fadil.

Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah yang meraih medali perak memperoleh Rp500 juta, sedangkan tim beregu putri peraih perunggu mendapat jumlah yang sama.

Tunggal putra Alwi Farhan yang meraih perunggu mendapatkan apresiasi Rp250 juta, begitu pula pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.