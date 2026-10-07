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Antara
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.15 WIB

PBSI Beri Apresiasi Rp 4,5 Miliar Kepada Peraih Medali Asian Games 2026

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran (tengah) bersama tim beregu putra Indonesia berfoto seusai penyerahan apresiasi sebesar Rp2 miliar atas raihan medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu (7/10/2026). PBSI memberikan apresiasi kepada atlet, pelatih, dan tim pendukung atas capaian dua emas, satu perak, dan tiga perunggu dari cabang bulu tangkis. (ANTARA/Gilang Galiartha) - Image

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran (tengah) bersama tim beregu putra Indonesia berfoto seusai penyerahan apresiasi sebesar Rp2 miliar atas raihan medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu (7/10/2026). PBSI memberikan apresiasi kepada atlet, pelatih, dan tim pendukung atas capaian dua emas, satu perak, dan tiga perunggu dari cabang bulu tangkis. (ANTARA/Gilang Galiartha)

JawaPos.com - PP PBSI memberikan apresiasi total Rp4,5 miliar kepada atlet bulu tangkis Indonesia yang meraih medali pada Asian Games 2026.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian federasi terhadap perjuangan atlet yang membawa pulang dua emas, satu perak, dan tiga perunggu dari pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

“Bukan nilai uangnya, tetapi itu wujud perhatian kita, PBSI, kepada semuanya. Mulai dari tim yang mendukung di balik layar, anak-anak yang bertempur, dan pelatih yang tentunya mendampingi atlet kita,” kata Fadil di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

Tim beregu putra peraih medali emas menerima apresiasi terbesar senilai Rp2 miliar yang dibagikan kepada para pemain yang tergabung dalam tim.

Sementara pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang meraih emas ganda putra memperoleh Rp1 miliar.

“Yang Rp2 miliar itu beregu putra, dibagi semuanya yang ikut bermain. Kalau ganda putra Rp1 miliar, dibagi dua,” ujar Fadil.

Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah yang meraih medali perak memperoleh Rp500 juta, sedangkan tim beregu putri peraih perunggu mendapat jumlah yang sama.

Tunggal putra Alwi Farhan yang meraih perunggu mendapatkan apresiasi Rp250 juta, begitu pula pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

PBSI juga memberikan apresiasi kepada jajaran pelatih dan tim pendukung yang terlibat dalam pencapaian tersebut.

Editor: Banu Adikara
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