Survei PPI: Erick Thohir Masuk 3 Besar Pejabat Berkinerja Terbaik

Erick Thohir meraih 6 persen dalam survei PPI, di bawah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Kemenpora)
JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir masuk tiga besar pejabat negara dengan kinerja terbaik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia (PPI). Erick menempati posisi ketiga dengan perolehan 6 persen.
Dalam hasil survei yang dirilis pada Minggu (18/10/2026), posisi pertama ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan 15,4 persen. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berada di urutan kedua dengan 14,5 persen.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan bahwa survei tersebut turut mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja para menteri dan pejabat negara. Responden diminta menyebutkan sosok yang dinilai memiliki kinerja terbaik.
Berdasarkan alasan yang disampaikan responden, penilaian positif terhadap Erick paling banyak dikaitkan dengan persepsi bahwa tim nasional sepak bola Indonesia semakin bagus. Alasan tersebut disebut oleh 15,6 persen responden dalam kelompok penilai Erick.
Alasan berikutnya adalah keberhasilan tim nasional masuk final ASEAN Cup serta kinerja yang dinilai terlihat, yang masing-masing disebut oleh 7,8 persen responden dalam kelompok tersebut.
Survei PPI dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.
Hasil tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap pejabat yang mereka nilai berkinerja terbaik selama periode survei. Angka yang diperoleh bukan ukuran menyeluruh atas seluruh program dan capaian kementerian, termasuk di bidang olahraga dan kepemudaan.
Karena itu, penilaian tersebut perlu dibaca sesuai konteks pertanyaan survei dan alasan yang disampaikan responden. Capaian kebijakan maupun program kementerian memerlukan indikator tersendiri untuk dinilai secara lebih menyeluruh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022