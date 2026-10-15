PSSI Cari Lawan Alternatif Timnas Indonesia, Warganet Usulkan Korea Selatan hingga Australia

Rizky Ridho dan pemain Timnas Indonesia yang bermain di Super League. (Rizky Ridho)
JawaPos.com - PSSI membuka opsi mencari lawan alternatif Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode November 2026 seiring ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Warganet banyak yang memberi usul agar skuad Garuda menghadapi negara-negara kuat seperti Korea Selatan hingga Australia.
Timnas Indonesia rencananya akan menjalani dua laga tandang pada jeda FIFA Matchday November 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Yordania pada (13/11), kemudian satu lawan lainnya antara Uni Emirat Arab atau Kuwait.
Namun, situasi di Timur Tengah sedang tidak kondusif seiring serangan rudal yang menghantam bandara utama Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya memantau serius kondisi tersebut.
Erick tidak menutup peluang untuk membatalkan agenda uji coba tersebut jika situasi di Timur Tengah tak kunjung mereda. Sebab, PSSI memprioritaskan keselamatan para pemain Timnas Indonesia.
“Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya sudah menyepakati pertandingan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan di sana,” kata Erick kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, dikutip Rabu (14/10).
“Kalau kondisinya ternyata tidak kondusif, terpaksa kami harus mencari lawan tanding lain di negara lain. Keselamatan pemain adalah yang utama,” sambungnya.
Baca Juga:Timur Tengah Memanas, PSSI Cari Lawan Alternatif Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November
Yang jelas, kata Erick, Timnas Indonesia akan tetap bermain tandang pada periode tersebut. Pasalnya, Herdman ingin anak asuhnya merasakan atmosfer pertandingan, cuaca, serta kondisi perjalanan sebelum berlaga pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
“Opsinya tetap tandang. Pelatih (John Herdman) ingin mempersiapkan tim untuk Piala Asia (Arab Saudi). Salah satu alasannya, pertandingan di sana bisa membantu para pemain merasakan atmosfer, kondisi udara, perjalanan, dan aspek logistik lainnya,” terang Erick.
Kendati demikian, sampai saat ini belum ada kepastian dari PSSI terkait lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026. Apakah skuad Garuda akan tetap menghadapi Yordania atau mengganti opsi dengan melawan negara lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022