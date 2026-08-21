Tidak Pindah Tim, Max Verstappen Pilih Bertahan di Red Bull hingga Tahun 2030

Max Verstappen bertahan di Red Bull hingga 2030. (Istimewa)
JawaPos.com - Max Verstappen akhirnya memastikan masa depannya di Formula 1. Pembalap asal Belanda itu memperpanjang kontraknya bersama Red Bull hingga akhir musim 2030. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan Verstappen pindah tim atau bahkan meninggalkan ajang Formula 1.
Menariknya, keputusan untuk bertahan ternyata tidak datang dengan mudah. Verstappen mengaku sempat lebih dekat dengan opsi pensiun dibandingkan pindah ke tim lain.
Pernyataan itu disampaikan Verstappen dalam konferensi pers menjelang Grand Prix Belanda di Zandvoort. Ia menjelaskan bahwa perubahan regulasi mesin Formula 1 pada musim 2026 sempat membuatnya mempertanyakan masa depan.
“Saya lebih dekat untuk pensiun daripada pindah tim,” ujar Verstappen.
Regulasi mesin baru memang menjadi salah satu sumber persoalan bagi Verstappen. Pembalap empat kali juara dunia tersebut merasa karakter mesin hybrid generasi terbaru membuat pengalaman mengemudi menjadi kurang menyenangkan.
Salah satu masalah yang paling dirasakan adalah pengelolaan energi. Pembalap harus terus melakukan pemulihan energi untuk mengisi baterai, sementara tenaga listrik juga harus digunakan secara strategis sepanjang balapan.
Situasi tersebut bahkan membuat mobil kehilangan tenaga dalam jumlah besar di trek lurus ketika baterai mulai kehabisan energi. Bagi Verstappen, kondisi itu mengurangi kesenangan dalam mengemudikan mobil Formula 1.
Setelah GP Jepang, Verstappen sempat secara terbuka mempertanyakan apakah dirinya masih menikmati olahraga tersebut. Ia bahkan membandingkan kehidupan sebagai pembalap dengan kesempatan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman.
Namun, situasi perlahan berubah. Formula 1 dan FIA mulai melakukan sejumlah penyesuaian terhadap regulasi mesin untuk mengurangi persoalan tersebut.
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Jawa Pos
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