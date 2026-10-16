Asian Para Games 2026: Tenis Meja dan Bulu Tangkis Mulai Perjuangan di Nagoya

JawaPos.com - Sejumlah atlet Indonesia mulai menjalani pertandingan Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya pada Jumat (16/10), sebelum pesta olahraga disabilitas Asia tersebut resmi dibuka.

Para bulu tangkis dan para tenis meja menjadi dua cabang olahraga Indonesia yang lebih dahulu memasuki persaingan, dengan pertandingan para bulu tangkis berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium dan para tenis meja di Sky Hall Toyota.

Dari para bulu tangkis, Supriadi menjadi wakil Merah Putih pertama yang turun dengan menghadapi Zhao Xin dari Tiongkok pada fase round robin tunggal putra WH2 di lapangan WH5 mulai pukul 09.05 waktu Jepang.

Selepas laga tersebut, Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah dijadwalkan menghadapi pasangan India pada ganda campuran SL3-SU5.

Subhan/Rina Marlina juga memulai persaingan ganda campuran SH6 melawan pasangan Thailand, sementara Muh Al Imran menghadapi Mongkhon Bunsun dari Thailand pada tunggal putra SL3.

Hikmat Ramdani bertemu Jeon Sunwoo dari Korea Selatan pada tunggal putra SL4, Agung Widodo menghadapi Prem Kumar Ale dari India pada WH1, sedangkan Wiwin Andri melawan Mohammed Kareem Abbood Alameer dari Irak pada WH2. Seluruh pertandingan tersebut dimainkan setelah laga sebelumnya di lapangan masing-masing selesai.

Suryo Nugroho kemudian mengawali persaingan tunggal putra SU5 menghadapi Zubair Saidov dari Tajikistan. Pertandingan tersebut dijadwalkan tidak dimulai sebelum pukul 10.30.

Subhan kembali turun pada tunggal putra SH6 menghadapi Lin Naili dari Tiongkok, sedangkan Dimas Tri Aji bertemu unggulan kedua Chu Man Kai dari Hong Kong.