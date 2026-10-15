Ducati Tegaskan Motor Marc Marquez Bukan Keistimewaan, Ini Penjelasannya

JawaPos.com – Performa Marc Marquez yang lebih konsisten dibandingkan rekan setimnya, Francesco “Pecco” Bagnaia, memunculkan spekulasi bahwa Ducati mengembangkan motor khusus untuk juara dunia MotoGP tersebut.

Spekulasi itu menguat setelah Marquez kembali tampil impresif di Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika. Ia menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang mampu memenangi lebih dari satu balapan musim ini, sekaligus memimpin klasemen sementara.

Namun, bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, membantah anggapan bahwa Marquez mendapatkan motor dengan pengembangan khusus.

Menurut Tardozzi, situasi Ducati musim ini tidak bisa dilepaskan dari performa Aprilia yang semakin kompetitif. Karena itu, pengembangan motor dilakukan untuk menjawab kebutuhan para pembalap, bukan semata-mata menguntungkan Marquez.

“Situasinya memang seperti ini karena semua motor Aprilia berada di depan. Meski begitu, saya tidak percaya dan sangat menentang pihak-pihak yang menyatakan bahwa Marc Marquez telah mengarahkan pengembangan motor sesuai kebutuhannya sendiri,” ujar Tardozzi.

Ia juga menegaskan bahwa kontribusi setiap pembalap tetap menjadi pertimbangan dalam proses pengembangan motor Ducati.

“Itu sama sekali tidak benar. Saya tahu kontribusi dan keputusan yang diambil setiap pembalap dalam pengembangan motor. Jadi, anggapan bahwa Marquez mendapatkan motor yang dikembangkan khusus sesuai keinginannya hanyalah gosip,” tegasnya.

Bagnaia Mendapat Perlakuan Sama Tardozzi memastikan Bagnaia juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan motor. Menurut dia, pembalap asal Italia tersebut memahami apa yang sedang dilakukan tim untuk meningkatkan performa motor.

“Mereka yang terlibat langsung dalam pengembangan motor tahu betul apa yang kami lakukan untuk Marquez dan apa saja upaya yang kami lakukan untuk pembalap lainnya,” kata Tardozzi.