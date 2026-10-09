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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.55 WIB

Marc Marquez Sebut Ducati Lebih Kompetitif dari Perkiraan Usai Jalani Practice MotoGP Indonesia 2026

Marc Marquez (Crash) - Image

Marc Marquez (Crash)

JawaPos.com – Marc Marquez memberikan penilaian positif terhadap performanya setelah menjalani sesi latihan Jumat pada Grand Prix MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Ducati tersebut mengaku mampu tampil lebih kompetitif dari perkiraan awal, dengan finis di posisi kedua pada FP1 dan menempati urutan kelima pada sesi latihan sore.

Meski terpaut sekitar 0,7 detik dari Raul Fernandez yang menjadi pembalap tercepat, Marquez mengaku puas karena performa Ducati menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Marquez menjelaskan bahwa pemahaman terhadap karakter lintasan dan data yang diperoleh pada musim sebelumnya membantunya menemukan pengaturan dasar motor yang lebih sesuai untuk menghadapi persaingan di Mandalika.

Marquez juga merasa lebih nyaman dan mampu menjaga konsistensi saat berkendara, meskipun masih menghadapi kesulitan ketika melakukan serangan waktu untuk mencatatkan putaran tercepat.

Pembalap asal Spanyol itu berharap dapat meningkatkan performa pada sesi berikutnya, terutama untuk memangkas selisih waktu sekitar satu hingga dua persepuluh detik agar memiliki peluang bersaing memperebutkan posisi tiga besar.

Sementara itu, Raul Fernandez memimpin sesi latihan setelah mencatatkan rekor putaran baru, diikuti para pembalap Aprilia yang menunjukkan kecepatan kompetitif di lintasan Mandalika.

Marquez mengaku turut senang atas pencapaian Fernandez dan menilai performa positif para pembalap Aprilia menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan sepanjang akhir pekan.

Meski demikian, ia memilih tetap berfokus pada kekuatan Ducati dan berharap dapat memaksimalkan peningkatan performa menjelang sesi kualifikasi serta balapan utama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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