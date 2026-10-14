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Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Lari 1 Km Jadi 10 Poin, Bikin Sehat Jadi Cuan Lewat Runvestasi

BCA kembali gelar kompetisi lari mengusung tema Wealth Life Balance – From Miles to Millions. (Istimewa) - Image

BCA kembali gelar kompetisi lari mengusung tema Wealth Life Balance – From Miles to Millions. (Istimewa)

JawaPos.com - BCA bikin lari tidak berhenti di keringat. Tahun ini lewat Runvestasi, tiap kilometer bisa jadi poin investasi.

Mengusung tema Wealth Life Balance – From Miles to Millions, BCA kembali gelar kompetisi lari yang kawinkan hidup sehat generasi muda dengan literasi investasi.

Pendaftaran dan tantangan investasi sudah dibuka 1 Juli hingga 15 November 2026.

Virtual race jalan 1–15 November 2026. Peserta bisa lari atau jalan, indoor/outdoor, minimal akumulasi 10 kilometer.

"Catatnya lewat aplikasi GERAK atau smartwatch terintegrasi. Hitungannya simpel: 1 km = 10 poin, kelipatan berlaku," terang Direktur BCA Haryanto T. Budiman.

Tidak cuma lari lanjut dia lewat Investment Challenge, peserta bisa kumpulkan hingga 250 poin dengan transaksi reksa dana rupiah.

Haryanto T. Budiman bilang antusiasme tahun ini kencang.

"Kalau kita lihat, sudah hampir 15 ribu yang registrasi. Dari 15 ribu ini, 4 ribu di antaranya sudah punya SID (Single Investor Identification), " papar Haryanto T. Budiman.

"Jadi mereka bisa langsung masuk untuk berinvestasi. Ini ajang di mana kami berusaha mengingatkan pentingnya wealth-life balance," kata Haryanto dalam konferensi pers Runvestasi di Jakarta, Rabu (14/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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