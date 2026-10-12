Depok Kids Run Festival Digelar 1 November, Ada Lomba Lari Anak

JawaPos.com - Depok Kids Run Festival 2026 akan digelar di Depok Open Space, kawasan Balai Kota Depok, Jawa Barat, pada 1 November 2026. Festival olahraga keluarga ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Family Fun Run sejauh 2,5 kilometer (2,5K) dan kompetisi lari cepat anak Kids Dash sejauh 40 meter (40m).

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut digelar untuk mendorong aktivitas fisik anak bersama keluarga sekaligus menyambut peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November. Ajang ini juga menjadi bagian dari upaya menyemarakkan persiapan Kota Depok sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat mendatang.

Pemerintah Kota Depok memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif positif ini. Kehadiran festival ini dinilai sejalan dengan visi Kota Depok untuk terus bertransformasi menjadi sports city, kota yang ramah anak, progresif, dan berorientasi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani maupun rohani.

"Depok Kids Run Festival 2026 bukan sekadar ajang lari biasa, melainkan sebuah wadah baru yang belum pernah ada sebelumnya di Depok untuk mengajak anak-anak kita bergerak aktif dan sehat bersama keluarga," ujar Walikota Depok Supian Suri.

Menurutnya, momen ini sangat pas untuk menyambut Hari Anak Sedunia di bulan November serta menyemarakkan kesiapan Kota Depok yang dipercaya menjadi salah satu tuan rumah Porprov Jawa Barat bersama Kota Bogor, Kota Bekasi, dan beberapa kabupaten lainnya untuk menggelar 10 cabang olahraga.

"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini dalam mewujudkan Depok sebagai kota yang ramah anak dan aktif berolahraga," ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum KONI Depok, Herry Suprianto, yang melihat pentingnya ajang rekreasi berbalut kompetisi prestasi ini sebagai bagian dari ekosistem pembinaan olahraga jangka panjang di tingkat regional.

"KONI Depok menyambut baik terselenggaranya festival ini. Sebagai awal pembuka gelora olahraga masyarakat sebelum kita menyambut Porprov Jabar di mana Depok menjadi salah satu tuan rumah dan memegang 10 cabor penting, ajang Kids Dash dan Family Fun Run ini menjadi batu loncatan yang sangat baik dalam pemanduan bakat (talent scouting) anak-anak sejak usia dini di cabang olahraga atletik," ungkap Herry.

Depok Kids Run Festival 2026 menghadirkan dua kategori utama yang dikurasi secara saksama untuk mengakomodasi berbagai kelompok usia dan minat peserta: