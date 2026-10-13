Kids Dash 40 M Siap Digelar, Cetak Bibit Atlet Muda Depok

Perhelatan Depok Kids Run Festival 2026/(Istimewa).
JawaPos.com - Perhelatan Depok Kids Run Festival 2026 tidak hanya menyajikan ajang rekreasi keluarga, tetapi juga menghadirkan panggung kompetisi resmi bagi potensi atlet cilik melalui kategori Kids Dash 40m.
Lomba lari cepat (sprint) ini ditujukan khusus bagi seluruh siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) se-Kota Depok untuk memupuk rasa percaya diri, semangat pantang menyerah, dan sportivitas sejak dini.
Penyelenggaraan Kids Dash ini menjadi wadah olahraga lari khusus anak-anak perdana yang diselenggarakan di Kota Depok. Selain hadir dalam semarak menyambut Hari Anak Sedunia pada 20 November mendatang, ajang ini menjadi batu loncatan awal (kick-off) yang sangat dinantikan bagi Kota Depok yang bersiap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat mendatang bersama Kota Bogor, Kota Bekasi, serta ditambah beberapa kabupaten lainnya, di mana Kota Depok akan mengampu 10 cabang olahraga prestasi.
Untuk menjamin jalannya perlombaan yang adil, aman, dan berstandar pembinaan atlet usia dini, penyelenggaraan Kids Dash 40m didukung kepanitiaan yang kompeten dan alat yang terstandar dari PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) Kota Depok bersama KONI Depok.
Perlombaan Kids Dash 40m dirancang khusus untuk siswa dan siswi SD dengan membagi jalurnya secara adil ke dalam 3 kelompok kategori usia berdasarkan tingkatan kelas, dengan pemisahan peserta Putra (Siswa) dan Putri (Siswi):
1. Kategori Kelas 1-2 SD (Putra & Putri)
2. Kategori Kelas 3-4 SD (Putra & Putri)
3. Kategori Kelas 5-6 SD (Putra & Putri)
Ketua PASI Kota Depok, Deni Suprayogi, menjelaskan secara mendalam terkait peran PASI Kota Depok serta alasan teknis pemilihan jarak 40 meter dalam festival ini.
"Ruang lingkup PASI Kota Depok di sini bertindak sebagai pelaksana teknis perlombaan, khususnya untuk kategori Kids Dash 40m. Sementara untuk kategori Family Run, peran kami berfokus pendampingan sebagai lari rekreasi keluarga. Sasarannya adalah anak-anak SD yang disesuaikan dengan momen peringatan Hari Anak Sedunia. Pemilihan jarak 40 meter disesuaikan dengan ketersediaan panjang lintasan dan prioritas utama keselamatan pelari di Depok Open Space, namun tetap memenuhi standar serta prinsip adu cepat yang sah," terang Deni.
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Jawa Pos
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