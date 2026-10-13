Depok Kids Run Festival 2026 Hadirkan Kategori Family Run 2.5 K

JawaPos.com -Perhelatan Depok Kids Run Festival 2026 secara resmi menghadirkan kategori unggulan Family Fun Run 2.5K, Kategori ini dirancang khusus sebagai ajang lari rekreasi yang aman, fun, dan inklusif, di mana satu orang tua atau pendamping dewasa berlari berdampingan bersama satu orang anak menyusuri rute perkotaan yang ramah keluarga.

Kehadiran ajang lari keluarga ini menjadi angin segar serta warna baru bagi masyarakat Kota Depok, mengingat perhelatan ini merupakan wadah kegiatan olahraga bersama antara anak dan orang tua yang pertama kali diselenggarakan di kota ini.

Diselenggarakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November, gelaran ini juga menjadi momentum krusial untuk membakar semangat dan menyemarakkan gelora olahraga masyarakat di Kota Depok. Kota Depok bersiap mengambil peran penting sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat mendatang bersama Kota Bogor, Kota Bekasi, serta beberapa kabupaten lainnya, di mana Kota Depok secara membanggakan dipercaya mengampu 10 cabang olahraga prestasi.

Pemerintah Kota Depok memberikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kategori keluarga ini. Kehadiran ajang ini dinilai sangat strategis dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Depok untuk terus bertransformasi menjadi sports city, kota yang ramah anak, progresif, serta berorientasi pada pembangunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

"Family Fun Run di Depok Kids Run Festival 2026 ini memberikan ruang yang sangat positif bagi para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya berolahraga sambil bermain dalam atmosfer yang penuh kegembiraan. Kegiatan ini sangat relevan untuk merayakan Hari Anak Sedunia sekaligus membangun budaya olahraga masyarakat menyambut gelaran Porprov Jabar, di mana Kota Depok menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara bersama Kota Bogor, Kota Bekasi, dan beberapa kabupaten lainnya untuk 10 cabang olahraga," ujar Wali Kota Depok, Dr. H. Supian Suri, M.M.

Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum KONI Depok, Herry Suprianto, yang menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan budaya berolahraga pada anak sejak usia dini.

"Olahraga yang dikemas secara menyenangkan bersama orang tua adalah pintu masuk terbaik bagi anak-anak untuk mengenal, menyukai, dan membiasakan diri dengan aktivitas fisik. Kami di KONI Depok sangat mendukung Family Fun Run ini sebagai langkah awal membina semangat olahraga masyarakat dalam menyambut semarak Porprov Jabar, di mana Kota Depok bersiap menjadi tuan rumah bersama Kota Bogor, Kota Bekasi, dan beberapa kabupaten lainnya," ungkap Herry.

Kategori Family Fun Run 2.5K akan dijadwalkan mulai (flag-off) pada pukul 06.00 WIB dengan titik start dan finish berpusat di ikon pusat kota, Balai Kota Depok / Depok Open Space. Para peserta akan diajak menyusuri rute jalan raya yang steril, aman, dan nyaman, berlari lurus melintasi kawasan utama Jalan Raya Margonda hingga mencapai titik putar balik (turnaround point) di d'Mall untuk kemudian kembali menuju garis finish di Balai Kota Depok.

Direktur Kids Run Festival, Yudha Tito Saputra, menjelaskan bahwa setiap pasangan peserta yang terdaftar akan mendapatkan paket fasilitas race pack eksklusif yang lengkap guna menunjang kenyamanan berlari seluruh anggota keluarga.