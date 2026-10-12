MotoGP Mandalika 2026 Pecahkan Rekor, 157.875 Penonton Hadir

JawaPos.com - MotoGP Indonesia 2026 mencatat rekor baru dengan total 157.875 penonton selama tiga hari penyelenggaraan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022.

Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat setiap hari hingga mencapai puncaknya pada Minggu (11/10). Tingginya kehadiran penonton tersebut memperlihatkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia itu.

Pada hari pertama, tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu, sebelum mencapai 65.069 penonton pada Minggu.

Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran selama tiga hari mencapai 157.875 orang. Angka itu melampaui catatan edisi-edisi sebelumnya.

Sebagai perbandingan, MotoGP Mandalika 2025 mencatat 140.324 penonton. Sementara itu, jumlah penonton pada 2024 mencapai 121.252 orang, pada 2023 sebanyak 102.929 orang, dan pada 2022 sebanyak 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut positif pencapaian tersebut. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!," kata Erick dalam keterangan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dikutip Senin (12/10).

Erick juga menyoroti potensi penyelenggaraan ajang olahraga internasional dalam menggerakkan perekonomian daerah. Menurut dia, kegiatan berskala besar seperti MotoGP dapat mendorong aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat setempat.

"Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah," ujarnya.