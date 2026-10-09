Fabio Quartararo Beruntung Terhindar dari Cedera Serius Usai Crash di Tikungan 9 Sirkuit Mandalika

Fabio Quartararo (Crash)
JawaPos.com – Fabio Quartararo mengaku beruntung terhindar dari cedera serius setelah mengalami kecelakaan di Tikungan 9 pada sesi latihan Jumat MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Yamaha tersebut tergelincir saat melintasi tikungan berkecepatan tinggi dan terlempar hingga terguling ketika tubuhnya menghantam area jebakan kerikil.
Meski mengalami nyeri otot di sisi kiri tubuhnya, Quartararo memastikan tidak ada tulang yang patah sehingga dirinya masih dapat melanjutkan sesi latihan.
Quartararo menilai insiden tersebut mengingatkannya pada kecelakaan Marc Marquez di Mandalika tahun lalu yang menyebabkan cedera bahu dan mengakhiri musim sang pembalap lebih awal.
Menurut Quartararo, kondisi jebakan kerikil yang dinilai terlalu tinggi dari permukaan aspal dapat memperburuk dampak kecelakaan karena membuat tubuh pembalap terlempar saat melintasinya.
Quartararo meminta pihak penyelenggara memperbaiki area tersebut demi meningkatkan keselamatan para pembalap yang melaju dengan kecepatan tinggi.
Marquez turut menyoroti persoalan keselamatan di area jebakan kerikil dan menilai upaya perlindungan terhadap pembalap serta sepeda motor perlu menjadi perhatian utama.
Setelah kecelakaan, Quartararo berhasil kembali ke lintasan dan mengakhiri sesi latihan di posisi ketujuh sehingga memastikan tempat di babak kualifikasi kedua (Q2).
Quartararo juga mengaku cukup puas dengan performa motor Yamaha, meskipun masih menghadapi kendala pada daya cengkeram ban dan kemampuan motor saat melewati tikungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022