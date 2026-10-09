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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.26 WIB

Fabio Quartararo Beruntung Terhindar dari Cedera Serius Usai Crash di Tikungan 9 Sirkuit Mandalika

Fabio Quartararo (Crash) - Image

Fabio Quartararo (Crash)

JawaPos.com – Fabio Quartararo mengaku beruntung terhindar dari cedera serius setelah mengalami kecelakaan di Tikungan 9 pada sesi latihan Jumat MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Yamaha tersebut tergelincir saat melintasi tikungan berkecepatan tinggi dan terlempar hingga terguling ketika tubuhnya menghantam area jebakan kerikil.

Meski mengalami nyeri otot di sisi kiri tubuhnya, Quartararo memastikan tidak ada tulang yang patah sehingga dirinya masih dapat melanjutkan sesi latihan.

Quartararo menilai insiden tersebut mengingatkannya pada kecelakaan Marc Marquez di Mandalika tahun lalu yang menyebabkan cedera bahu dan mengakhiri musim sang pembalap lebih awal.

Menurut Quartararo, kondisi jebakan kerikil yang dinilai terlalu tinggi dari permukaan aspal dapat memperburuk dampak kecelakaan karena membuat tubuh pembalap terlempar saat melintasinya.

Quartararo meminta pihak penyelenggara memperbaiki area tersebut demi meningkatkan keselamatan para pembalap yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Marquez turut menyoroti persoalan keselamatan di area jebakan kerikil dan menilai upaya perlindungan terhadap pembalap serta sepeda motor perlu menjadi perhatian utama.

Setelah kecelakaan, Quartararo berhasil kembali ke lintasan dan mengakhiri sesi latihan di posisi ketujuh sehingga memastikan tempat di babak kualifikasi kedua (Q2).

Quartararo juga mengaku cukup puas dengan performa motor Yamaha, meskipun masih menghadapi kendala pada daya cengkeram ban dan kemampuan motor saat melewati tikungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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