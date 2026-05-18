Johann Zarco Lolos dari Cedera Serius usai Crash Horor di GP Catalunya

JawaPos.com - Pembalap Castrol Honda LCR Johann Zarco dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah terlibat kecelakaan hebat pada putaran keenam Kejuaraan Dunia MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Minggu.

Zarco mengalami insiden mengerikan saat restart balapan ketika motornya terlibat tabrakan dengan Ducati milik Francesco Bagnaia di tikungan pertama.

Dalam tayangan ulang, kaki Zarco tampak terjepit di sela roda belakang motor Bagnaia sebelum kedua pembalap terpental ke gravel trap.

Tim LCR Honda kemudian mengonfirmasi bahwa pembalap asal Prancis tersebut tidak mengalami patah tulang besar meski sempat dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan.

“Kami masih menunggu hasil tes,” kata Zarco melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

“Saya memakai penyangga leher, tetapi itu lebih mengganggu daripada apa pun. Terutama lutut saya dan ligamennya, tetapi tulang paha saya tidak patah,” ujar pembalap bernomor 5 tersebut.

Zarco menjelaskan dirinya hanya mengalami patah tulang kecil pada bagian bawah fibula di dekat pergelangan kaki kiri.

“Saya mengalami patah tulang kecil di bagian bawah tulang fibula saya, di luar pergelangan kaki kiri saya,” katanya.

Pembalap berusia 35 tahun itu juga mengatakan akan menjalani observasi semalam di rumah sakit sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan.