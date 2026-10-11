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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 06.00 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Cetak Rekor, Jumlah Penonton tembus 157.875 Orang dalam 3 Hari

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (ANTARA) - Image

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (ANTARA)

JawaPos.com - MotoGP Mandalika 2026 mencatatkan rekor baru jumlah penonton dengan total mencapai 157.875 orang selama tiga hari penyelenggaraan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Capaian tersebut melampaui jumlah penonton pada edisi-edisi sebelumnya sejak balapan MotoGP digelar di Mandalika pada 2022.

Hadir langsung di sirkuit Mandalika, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ia menyebut pencapaian tersebut sebagai rekor baru yang patut dirayakan bersama.

“Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!” demikian pernyataan resmi Erick yang diterima di Jakarta pada Minggu (11/10).

Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat sepanjang akhir pekan balapan. Pada hari pertama, tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut naik menjadi 53.296 orang pada Sabtu, sebelum mencapai puncaknya pada Minggu dengan 65.069 penonton.

Secara keseluruhan, total kehadiran selama tiga hari mencapai 157.875 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton.

Jumlah penonton tahun ini juga melampaui catatan pada edisi sebelumnya. Pada 2024, MotoGP Mandalika dihadiri 121.252 penonton, sedangkan pada 2023 tercatat 102.929 penonton dan pada 2022 sebanyak 102.801 penonton.

Tingginya antusiasme penonton turut didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Tanah Air.

Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 antara Marc Marquez dan Jorge Martin juga menjadi perhatian penggemar.

Editor: Estu Suryowati
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