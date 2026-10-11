Nggak Sial Lagi! Finis di Mandalika, Marc Marquez Akhiri Kutukan MotoGP Indonesia

JawaPos.com - Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses mengakhiri ‘kutukan’ pada balapan utama MotoGP Indonesia 2026. Untuk pertama kalinya, Marquez berhasil menyelesaikan sesi balapan utama di Sirkuit Mandalika.

Marquez memulai balapan dari posisi keempat di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10). Ia melahap 27 lap dengan baik hingga menutup balapan dengan finis posisi keenam.

Untuk pertama kalinya, Marc Marquez berhasil menyelesaikan balapan utama MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dalam empat musim sebelumnya, rider berjuluk Baby Alien itu selalu gagal finis akibat berbagai insiden di lintasan sepanjang 4,31 kilometer tersebut.

Pada 2022, Marquez mengalami kecelakaan hebat saat sesi pemanasan sehingga harus absen dari balapan utama. Setahun kemudian, ia terjatuh saat balapan berlangsung dan kembali gagal finis.

Nasib serupa dialami Marquez pada 2024 ketika masalah mesin memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Sementara pada 2025, juara dunia MotoGP tujuh kali itu terjatuh setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi.

Keberhasilan menyelesaikan balapan utama kali ini menjadi pencapaian manis bagi Marquez. Terlebih, sehari sebelumnya, pembalap asal Spanyol tersebut juga sukses memenangi sprint race MotoGP Indonesia 2026.

Marquez finis di posisi pertama, diikuti Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team. Hasil tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik Marquez dalam balapan sprint di Sirkuit Mandalika.

Sebelumnya, Marquez hanya mampu finis di posisi ketiga pada sprint race 2024 dan menempati urutan ketujuh pada 2025. Kini, rentetan hasil buruk yang kerap disebut sebagai 'kutukan' Mandalika akhirnya berhasil dipatahkan.