Hasil MotoGP Mandalika 2026: Marco Bezzecchi Juara, Marc Marquez Tercecer di P6

JawaPos.com — Marco Bezzecchi keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah menuntaskan balapan 27 lap di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu (11/10/2026) siang WIB.

Pembalap Aprilia Racing itu mengungguli Raul Fernandez dan Jorge Martin, sedangkan Marc Marquez harus puas finis di posisi keenam setelah sempat bersaing di barisan depan.

Balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berlangsung sengit dengan sejumlah insiden yang memengaruhi persaingan antarpembalap.

Beberapa nama besar terpaksa mengakhiri balapan lebih awal, sementara perebutan posisi terdepan baru benar-benar berubah menjelang akhir lomba.

Sejak lampu start padam, Raul Fernandez langsung mempertahankan posisi terdepan dan memimpin rombongan pembalap.

Marc Marquez juga mengawali balapan dengan cukup baik setelah menempati posisi ketiga, membuka peluang untuk ikut bersaing memperebutkan podium di hadapan penggemar MotoGP Indonesia.

Namun, jalannya balapan di Mandalika segera menghadirkan kejutan. Persaingan ketat, kecelakaan, dan perubahan posisi membuat hasil akhir berbeda dari gambaran awal ketika Raul Fernandez masih nyaman memimpin.

Marco Bezzecchi memastikan kemenangan MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil menyalip Raul Fernandez dan mengambil alih posisi terdepan pada putaran ke-18.