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Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 12 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Pembalap Sapa Penggemar, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Makin Meriah

PT Pertamina (Persero) menghadirkan Meet &amp; Greet Riders di panggung Energizing Indonesia Festival, kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok. (Istimewa) - Image

PT Pertamina (Persero) menghadirkan Meet &amp; Greet Riders di panggung Energizing Indonesia Festival, kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menghadirkan pengalaman istimewa bagi para penggemar balap melalui kegiatan Meet & Greet Riders di panggung Energizing Indonesia Festival, kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Sabtu (10/10).

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan para pembalap di sela-sela rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Sejumlah pembalap hadir menyapa penggemar, di antaranya Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Sergio Garcia, Alonso Lopez, serta dua pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji.

Interaksi langsung tersebut menambah kemeriahan ajang balap internasional sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung.

Bagi Mario Aji, balapan di Pertamina Mandalika International Circuit memiliki makna istimewa.

Tampil di hadapan keluarga dan masyarakat Indonesia menjadi motivasi tersendiri untuk memberikan performa terbaik.

Race di Sirkuit Mandalika adalah yang paling saya tunggu. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik di penampilan kali ini,” ujar Mario di hadapan para penggemar.

Semangat serupa disampaikan Veda Ega Pratama.

Dukungan teman, keluarga, dan penggemar di Tanah Air menjadi dorongan tambahan untuk menghadapi balapan di Mandalika.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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