Fasilitas Camping Ground di Pertamina Grand Prix Of Indonesia, Jadi Alternatif Akomodasi Penonton

JawaPos.com — Pertamina menghadirkan camping ground untuk pertama kalinya di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini sebagai alternatif tempat menginap bagi komunitas riders dan kru selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Camping ground yang berada di sekitar area sirkuit tersebut memiliki kapasitas hingga 150 orang. Fasilitas ini disiapkan untuk menampung komunitas otomotif yang melakukan perjalanan touring menuju Mandalika, yaitu komunitas yang berangkat dari Jakarta pada 3 Oktober lalu.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kehadiran camping ground tersebut menjadi salah satu kontribusi Pertamina dalam mendukung para komunitas otomotif yang datang ke Mandalika untuk menyaksikan gelaran Pertamina Grand Prix Of Indonesia pada 9-11 Oktober 2026.

“Ini adalah Camping Ground yang pertama kali dikelola oleh Pertamina. Di sini nanti akan dugunakan teman-teman yang berasal dari komunitas riders,” ujar Arya.

Menurut Arya, fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif akomodasi bagi pengunjung. Pasalnya, tingkat hunian penginapan di sekitar Mandalika diperkirakan meningkat selama periode penyelenggaraan MotoGP.

“Pada periode balap nanti pastinya akan sangat sulit untuk mendapatkan tempat karena tingkat okupansi di sini sangat tinggi. Teman-teman pastinya akan membutuhkan tempat untuk istirahat,” katanya.

Untuk memberikan kenyamanan kepada para penghuni, camping ground dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Setiap tempat tidur dilengkapi kasur, bantal, karpet, meja kecil, serta fasilitas listrik. Pertamina juga menyediakan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dengan akses air bersih, serta musala yang dilengkapi fasilitas wudu dan dipisahkan untuk jemaah pria dan wanita.

Selain itu, terdapat ruang makan dan ruang olahraga yang dilengkapi fasilitas tenis meja. Dari sisi kesehatan, Pertamina menyiagakan dokter selama 24 jam yang berkoordinasi dengan rumah sakit di Mataram untuk mengantisipasi kebutuhan medis para pengunjung.

Arya mengatakan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat beristirahat yang nyaman bagi para komunitas riders, mengingat sebagian dari mereka akan kembali melakukan perjalanan jauh setelah gelaran balapan selesai.