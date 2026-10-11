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Minggu, 11 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Veda Ega Naik ke Peringkat Ketujuh Klasemen Moto3

Veda Ega Pratama di Sirkuit Mandalika. (Instagram/@veda_54) - Image

Veda Ega Pratama di Sirkuit Mandalika. (Instagram/@veda_54)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama untuk sementara naik ke peringkat ketujuh klasemen Moto3 2026 setelah finis keenam pada Grand Prix Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (11/10).

Pembalap Honda Team Asia dari Indonesia itu memperoleh tambahan 10 poin sehingga kini mengoleksi 115 poin, naik satu tingkat dari posisi kedelapan yang ditempatinya sebelum GP Indonesia.

Veda kini terpaut delapan poin dari pembalap Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone yang berada di posisi keenam dengan 123 poin.

Di bawah Veda, Matteo Bertelle menempati peringkat kedelapan dengan 109 poin, sedangkan pembalap Malaysia Hakim Danish turun ke posisi kesembilan dengan 107 poin.

Veda memulai balapan dari posisi ketujuh dan sempat bersaing di barisan depan sebelum menyelesaikan balapan di urutan keenam dengan selisih 12,017 detik dari pemenang Maximo Quiles.

Sementara itu, kemenangan di Mandalika memastikan Quiles mengunci gelar juara dunia Moto3 2026.

Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu mencatat kemenangan ke-10 musim ini setelah menyelesaikan balapan dalam waktu 32 menit 36,821 detik.

Quiles unggul 2,994 detik dari David Almansa yang finis kedua, sedangkan Brian Uriarte di posisi ketiga.

Tambahan 25 poin membuat Quiles kokoh di puncak klasemen dengan 351 poin, unggul 132 poin dari Almansa yang berada di posisi kedua dengan 219 poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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