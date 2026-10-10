Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Tembus Q2, Siap Berburu Posisi Start Ideal

JawaPos.com — Pembalap rookie Indonesia, Veda Ega Pratama, mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Mandalika 2026 setelah menempati posisi ke-12 pada sesi Practice di Pertamina Mandalika International Circuit, Jumat (9/10/2026).

Rider Honda Team Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 38,040 detik di tengah tantangan cuaca panas dan kelembapan tinggi, sekaligus membuka peluang untuk meraih posisi start lebih baik pada balapan di hadapan publik sendiri.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Veda Ega Pratama untuk melanjutkan perjuangannya pada putaran ke-17 Moto3 2026.

Meski belum sepenuhnya puas dengan performanya, pebalap muda Indonesia itu mengaku merasakan perkembangan dalam sesi latihan dan optimistis menghadapi kualifikasi.

Veda Ega Pratama Bangkit pada Sesi Practice Veda mengawali hari pertama Moto3 Mandalika 2026 dengan menempati posisi ke-10 pada sesi latihan bebas pertama atau FP1.

Ia kemudian melanjutkan peningkatan performa ketika Practice berlangsung pada sore hari, meski masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

"Hari pertama ini berjalan positif, meskipun menurut saya masih ada ruang untuk perbaikan," ujar Veda dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

“Saya sempat agak kesulitan di sesi pagi, namun saat sesi latihan saya berhasil membuat kemajuan dan merasakan sensasi berkendara yang lebih baik.”