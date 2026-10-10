Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Tembus Q2, Siap Berburu Posisi Start Ideal

Veda Ega Pratama mengamankan tiket langsung ke Q2 Moto3 Mandalika 2026 setelah finis di posisi ke-12 pada sesi Practice di Sirkuit Mandalika. (Instagram/@veda_54) - Image

Veda Ega Pratama mengamankan tiket langsung ke Q2 Moto3 Mandalika 2026 setelah finis di posisi ke-12 pada sesi Practice di Sirkuit Mandalika. (Instagram/@veda_54)

JawaPos.com — Pembalap rookie Indonesia, Veda Ega Pratama, mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Mandalika 2026 setelah menempati posisi ke-12 pada sesi Practice di Pertamina Mandalika International Circuit, Jumat (9/10/2026).

Rider Honda Team Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 38,040 detik di tengah tantangan cuaca panas dan kelembapan tinggi, sekaligus membuka peluang untuk meraih posisi start lebih baik pada balapan di hadapan publik sendiri.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Veda Ega Pratama untuk melanjutkan perjuangannya pada putaran ke-17 Moto3 2026.

Meski belum sepenuhnya puas dengan performanya, pebalap muda Indonesia itu mengaku merasakan perkembangan dalam sesi latihan dan optimistis menghadapi kualifikasi.

Veda Ega Pratama Bangkit pada Sesi Practice

Veda mengawali hari pertama Moto3 Mandalika 2026 dengan menempati posisi ke-10 pada sesi latihan bebas pertama atau FP1.

Ia kemudian melanjutkan peningkatan performa ketika Practice berlangsung pada sore hari, meski masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

"Hari pertama ini berjalan positif, meskipun menurut saya masih ada ruang untuk perbaikan," ujar Veda dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

“Saya sempat agak kesulitan di sesi pagi, namun saat sesi latihan saya berhasil membuat kemajuan dan merasakan sensasi berkendara yang lebih baik.”

Menurut Veda, timnya belum sepenuhnya menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul selama latihan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Tembus Q2 Usai Finis ke-12 pada Practice Moto3 GP Indonesia 2026 - Image
Sports

Veda Ega Pratama Tembus Q2 Usai Finis ke-12 pada Practice Moto3 GP Indonesia 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Hasil FP1 Moto3 Mandalika 2026: Almansa Teratas, Veda Ega Tempel 10 Besar - Image
Sports

Hasil FP1 Moto3 Mandalika 2026: Almansa Teratas, Veda Ega Tempel 10 Besar

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Jalani Balapan di Kandang, Veda Ega Janji Berikan Segalanya di Moto3 Indonesia 2026 - Image
Sports

Jalani Balapan di Kandang, Veda Ega Janji Berikan Segalanya di Moto3 Indonesia 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.32 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore