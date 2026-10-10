Hasil FP2 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Posisi 11, Hakim Danish Terpuruk di P25

Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 pada FP2 Moto3 Mandalika 2026, sementara Maximo Quiles keluar sebagai pembalap tercepat. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 pada sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu (10/10).
Pembalap rookie Indonesia itu sempat bersaing di posisi tiga besar sebelum kesulitan mempertajam catatan waktunya, sedangkan pembalap Malaysia Hakim Danish terpuruk di peringkat ke-25.
Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Veda Ega menjelang sesi kualifikasi Moto3 Mandalika 2026.
Baca Juga: Unjuk Bakat Liga Sepak Bola Putri U-15 & U-18 Diikuti 110 Tim di Lima Kota Penyelenggaraan
Di sisi lain, Maximo Quiles tampil konsisten untuk mengamankan posisi tercepat setelah persaingan ketat sepanjang sesi latihan.
Veda Ega Pratama mengawali FP2 Moto3 Mandalika 2026 dengan performa menjanjikan dan sempat menempati posisi keempat pada lima menit pertama.
Saat sesi memasuki menit kedelapan, pembalap Honda Team Asia tersebut mampu memperbaiki catatan waktunya hingga merangsek ke urutan ketiga.
Performa itu memperlihatkan potensi Veda Ega untuk bersaing dengan para pembalap terdepan di Sirkuit Mandalika.
Namun, persaingan yang semakin ketat membuat posisinya perlahan melorot ketika para rival mulai mempertajam waktu putaran masing-masing.
Memasuki menit ke-15, Veda Ega sudah turun ke posisi kesembilan, sementara Maximo Quiles masih menguasai jalannya latihan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022