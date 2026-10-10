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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Hasil FP2 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Posisi 11, Hakim Danish Terpuruk di P25

Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 pada FP2 Moto3 Mandalika 2026, sementara Maximo Quiles keluar sebagai pembalap tercepat. (Instagram @veda_54)&nbsp; - Image

Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 pada FP2 Moto3 Mandalika 2026, sementara Maximo Quiles keluar sebagai pembalap tercepat. (Instagram @veda_54)&nbsp;

JawaPos.com - Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 pada sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu (10/10).

Pembalap rookie Indonesia itu sempat bersaing di posisi tiga besar sebelum kesulitan mempertajam catatan waktunya, sedangkan pembalap Malaysia Hakim Danish terpuruk di peringkat ke-25.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Veda Ega menjelang sesi kualifikasi Moto3 Mandalika 2026.

Di sisi lain, Maximo Quiles tampil konsisten untuk mengamankan posisi tercepat setelah persaingan ketat sepanjang sesi latihan.

Veda Ega Sempat Tempati Posisi Ketiga

Veda Ega Pratama mengawali FP2 Moto3 Mandalika 2026 dengan performa menjanjikan dan sempat menempati posisi keempat pada lima menit pertama.

Saat sesi memasuki menit kedelapan, pembalap Honda Team Asia tersebut mampu memperbaiki catatan waktunya hingga merangsek ke urutan ketiga.

Performa itu memperlihatkan potensi Veda Ega untuk bersaing dengan para pembalap terdepan di Sirkuit Mandalika.

Namun, persaingan yang semakin ketat membuat posisinya perlahan melorot ketika para rival mulai mempertajam waktu putaran masing-masing.

Memasuki menit ke-15, Veda Ega sudah turun ke posisi kesembilan, sementara Maximo Quiles masih menguasai jalannya latihan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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