Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Marc Márquez Soroti Potensi Veda Ega Pratama dan Berharap Pembalap Indonesia Dapat Tembus MotoGP

Marc Marquez dan Veda Ega Pratama (Instagram @honda_team_asia) - Image

Marc Marquez dan Veda Ega Pratama (Instagram @honda_team_asia)

JawaPos.com – Marc Márquez menyoroti potensi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang dinilainya memiliki peluang berkembang di dunia balap.

Pembalap asal Spanyol itu juga berharap suatu saat ada pembalap Indonesia yang mampu menembus kelas MotoGP.

Márquez mengaku telah mengikuti perkembangan Veda sejak pembalap asal Gunungkidul tersebut masih berkompetisi di Asia Talent Cup. Marquez bahkan pernah berlatih bersama Veda dalam satu kesempatan.

Veda Ega Pratama merupakan juara Asia Talent Cup 2023 yang kini menjalani musim debutnya di Moto3 2026 bersama Honda Team Asia.

Kehadiran Veda menjadi salah satu harapan Indonesia untuk memiliki pembalap yang mampu bersaing hingga kelas tertinggi MotoGP. Selain Veda di Moto3, Indonesia juga memiliki Mario Aji yang berkompetisi di kelas Moto2.

Perkembangan kedua pembalap tersebut menjadi perhatian dalam upaya Indonesia melahirkan wakil di kelas premier.

Pada musim 2026, Veda telah mencatatkan sejarah dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di Moto3.

Prestasi tersebut diraih setelah Veda finis di posisi ketiga pada seri Moto3 Brasil 2026. Pencapaian itu semakin memperkuat potensi Veda di tengah persaingan pembalap muda dunia.

Dukungan dan perhatian dari Márquez turut menjadi dorongan bagi harapan Indonesia untuk memiliki pembalap yang dapat bersaing di MotoGP.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Marc Marquez Akui Sirkuit Mandalika Tidak Bersahabat dengannya dan Bidik Podium Pertama - Image
Moto GP

Marc Marquez Akui Sirkuit Mandalika Tidak Bersahabat dengannya dan Bidik Podium Pertama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.02 WIB

Balapan Lagi di Mandalika, Marc Marquez Ogah Dihantui Masa Lalu - Image
Moto GP

Balapan Lagi di Mandalika, Marc Marquez Ogah Dihantui Masa Lalu

Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Marc Marquez Juara Sprint Mandalika, Rebut Puncak Klasemen MotoGP 2026 - Image
Sports

Marc Marquez Juara Sprint Mandalika, Rebut Puncak Klasemen MotoGP 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore