Marc Márquez Soroti Potensi Veda Ega Pratama dan Berharap Pembalap Indonesia Dapat Tembus MotoGP

Marc Marquez dan Veda Ega Pratama (Instagram @honda_team_asia)
JawaPos.com – Marc Márquez menyoroti potensi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang dinilainya memiliki peluang berkembang di dunia balap.
Pembalap asal Spanyol itu juga berharap suatu saat ada pembalap Indonesia yang mampu menembus kelas MotoGP.
Márquez mengaku telah mengikuti perkembangan Veda sejak pembalap asal Gunungkidul tersebut masih berkompetisi di Asia Talent Cup. Marquez bahkan pernah berlatih bersama Veda dalam satu kesempatan.
Veda Ega Pratama merupakan juara Asia Talent Cup 2023 yang kini menjalani musim debutnya di Moto3 2026 bersama Honda Team Asia.
Kehadiran Veda menjadi salah satu harapan Indonesia untuk memiliki pembalap yang mampu bersaing hingga kelas tertinggi MotoGP. Selain Veda di Moto3, Indonesia juga memiliki Mario Aji yang berkompetisi di kelas Moto2.
Perkembangan kedua pembalap tersebut menjadi perhatian dalam upaya Indonesia melahirkan wakil di kelas premier.
Pada musim 2026, Veda telah mencatatkan sejarah dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di Moto3.
Prestasi tersebut diraih setelah Veda finis di posisi ketiga pada seri Moto3 Brasil 2026. Pencapaian itu semakin memperkuat potensi Veda di tengah persaingan pembalap muda dunia.
Dukungan dan perhatian dari Márquez turut menjadi dorongan bagi harapan Indonesia untuk memiliki pembalap yang dapat bersaing di MotoGP.
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