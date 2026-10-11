GP Mandalika: Marc Marquez Geser Jorge Martin dari Puncak Klasemen MotoGP 2026

Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2026 setelah menang sprint race Mandalika. Keunggulannya atas Jorge Martin kini menjadi empat poin. (Crash)
JawaPos.com – Marc Marquez berhasil merebut posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 setelah memenangi sprint race Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10). Pembalap Ducati itu kini mengoleksi 343 poin, unggul empat angka atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua.
Kemenangan tersebut menjadi langkah penting bagi Marquez dalam persaingan gelar juara dunia musim ini. Martin harus puas finis di posisi keempat sehingga kehilangan kesempatan mempertahankan keunggulan di klasemen.
Sebelumnya, Marquez telah berada di posisi teratas setelah memenangi GP San Marino pada September lalu. Namun, saat itu perolehan poinnya sama dengan Martin, yakni 274 angka. Hasil sprint race Mandalika akhirnya membuat Marquez unggul secara langsung.
Meski berhasil mengambil alih pimpinan klasemen, Marquez menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Dia menilai sprint race di Mandalika berlangsung ketat sejak awal hingga akhir.
“Balapan ini sangat sulit, terutama sejak awal dan saat start. Saya membuat kesalahan besar pada lap ketiga atau keempat, lalu dia membuka jarak,” ujar Marc dalam wawancara di parc ferme.
Di sisi lain, Martin mengakui sempat mengalami kesulitan ketika berusaha mempertahankan posisi terdepan. Kondisi tersebut memberi kesempatan bagi Marquez untuk mendekat dan mengambil alih keunggulan.
“Pada bagian akhir balapan, saya bisa sedikit mengejarnya. Saya pikir dia mengalami masalah tekanan ban atau semacamnya. Namun, saya merasa semakin baik dan kecepatan saya meningkat. Dua belas poin dari sprint Mandalika ini sangat penting,” tutur Martin.
Tambahan 12 poin dari sprint race membuat posisi Marquez semakin kuat. Sebelum balapan di Indonesia, dia sempat tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen. Kini, persaingan gelar juara dunia kembali terbuka.
Meski demikian, hasil sprint race belum sepenuhnya menghapus catatan buruk Marquez di Mandalika. Dalam empat kesempatan sebelumnya, pembalap Ducati itu belum pernah menyelesaikan balapan utama di sirkuit tersebut.
Karena itu, balapan utama pada Minggu (11/10) menjadi kesempatan penting bagi Marquez untuk memperbaiki rekornya. Jika gagal finis, catatan buruk itu berpotensi berlanjut. Sebaliknya, tambahan poin dari Mandalika bisa menjadi titik balik dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP musim ini.
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Jawa Pos
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