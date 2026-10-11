Toprak Cicipi Ketoprak, Tony Arbolino Jadi Penjual Jagung Bakar di MotoGP Mandalika

JawaPos.com - Pembalap Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, punya cara tersendiri menikmati kunjungannya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjelang MotoGP Mandalika 2026. Pembalap asal Turki itu mencicipi ketoprak, kuliner khas Indonesia yang namanya terdengar mirip dengan nama panggilannya.

Toprak mengaku baru mengetahui keberadaan makanan tersebut saat berada di Indonesia. Dia pun memberikan penilaian setelah mencicipinya.

“Saya tidak tahu kalau ada makanan bernama ketoprak. Rasanya enak,” kata Toprak, Rabu (7/10).

Ketoprak merupakan kuliner yang umumnya terdiri atas ketupat, tahu, bihun, telur, dan kerupuk, kemudian disiram bumbu kacang. Momen Toprak mencicipi makanan tersebut menjadi cerita menarik di tengah persiapannya menghadapi seri MotoGP di Mandalika.

Tony Arbolino Jadi Penjual Jagung Bakar Sementara itu, pembalap Moto2 Tony Arbolino punya cara berbeda untuk menikmati suasana Lombok. Pembalap tim Fantic Racing tersebut mendadak beraksi layaknya penjual jagung bakar di sebuah pantai.

Momen itu dibagikan melalui video yang memperlihatkan Arbolino belajar memanggang jagung sekaligus mengendarai motor gerobak yang biasa digunakan untuk berjualan. Produk paling laris dari Lombok itu menjadi bagian dari pengalaman unik pembalap asal Italia tersebut, yang kini berusia 26 tahun.

Aksi Arbolino mengundang gelak tawa sesama pembalap. Fabio Quartararo, pembalap Yamaha di kelas MotoGP, merespons unggahan itu dengan emoji tertawa. Sementara itu, Franco Morbidelli dan Enea Bastianini memberikan komentar bernada menggoda.