Hasil Moto3 Indonesia 2026: Maximo Quiles Juara, Veda Ega Pratama Finis Keenam

JawaPos.com — Maximo Quiles menjuarai balapan Moto3 GP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Pebalap tersebut tampil kompetitif di tengah persaingan ketat sepanjang lomba. Sementara itu, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finis di posisi keenam setelah melewati duel sengit dengan sejumlah rival hingga lap terakhir.

Quiles mengamankan kemenangan setelah memimpin sebagian besar jalannya balapan. David Almansa finis di posisi kedua, sedangkan Brian Uriarte melengkapi podium di posisi ketiga. Veda juga menunjukkan daya juang tinggi dengan beberapa kali mengalami perubahan posisi sebelum akhirnya mengamankan enam besar dalam balapan kandangnya.

Persaingan berlangsung ketat sejak lampu start padam. Perubahan posisi terjadi hampir di setiap putaran, terutama di kelompok depan. Kondisi tersebut membuat Veda harus bekerja keras mempertahankan posisinya di tengah tekanan para rival.

Uriarte yang memulai balapan dari pole position mengawali lomba dengan baik. Namun, dia langsung mendapat serangan dari Almansa di tikungan pertama. Quiles yang start dari posisi keenam juga tampil agresif dan langsung merangsek ke posisi ketiga.

Veda tak kalah apik saat start. Dia naik dari posisi ketujuh ke urutan kelima. Namun, persaingan yang semakin rapat membuat posisi para pebalap terus berubah, termasuk Uriarte yang perlahan kehilangan tempat di barisan depan.

Memasuki putaran ketiga, Quiles berhasil mengambil alih pimpinan lomba setelah melewati persaingan dengan Almansa. Adrian Fernandez menempati posisi kedua, disusul Alvaro Carpe di urutan ketiga. Sementara itu, Veda berada di posisi keempat.

Quiles mulai membangun keunggulan pada putaran keempat dengan jarak sekitar 0,8 detik dari Fernandez. Selisih tersebut terus melebar hingga mencapai 1,2 detik. Di sisi lain, Veda berusaha menjaga jarak dengan Carpe yang berada tepat di depannya.

Tekanan Almansa membuat Veda harus turun ke posisi kelima. Almansa kemudian merebut posisi kedua dari Fernandez, sedangkan Quiles semakin nyaman memimpin dengan keunggulan sekitar 2,5 detik.

Persaingan di kelompok terdepan belum mereda. Fernandez dan Carpe terus berusaha mendekati Almansa. Sementara itu, Guido Pini berhasil menyalip Veda dan membuat pebalap tuan rumah tersebut turun ke posisi keenam.