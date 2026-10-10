Turnamen RESET Padel Masters, Dorong Gairah Olahraga Padel

Turnamen RESET Padel Masters melibatkan sedikitnya 24 kantor di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Olahraga padel kian merambah lingkungan pekerja kantoran. Tren tersebut terlihat dalam turnamen RESET Padel Masters yang melibatkan sedikitnya 24 kantor di Jakarta, Sabtu (10/10).
Turnamen yang digelar RESET Social Club itu menawarkan total hadiah hingga Rp 27 juta.
Selain memperebutkan hadiah, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui lucky draw dengan total nilai Rp 4,8 juta.
Ajang tersebut mengusung konsep kompetisi antarkantor dengan tetap mengedepankan sportivitas.
Padel menjadi medium untuk mempertemukan pekerja dari berbagai perusahaan sekaligus memperluas komunitas olahraga.
General Manager RESET Social Club Lini Sudibjo mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga dan komunitas yang lebih luas di Jakarta.
“Ke depannya, RESET akan rutin mengadakan turnamen dan social event seperti ini, karena tujuan RESET adalah menjadi pusat wellness dan jejaring sosial. Ini bisa jadi cara yang fun untuk melepas penat sekaligus mempererat hubungan dengan rekan kerja di luar suasana meeting,” ujar Lini.
Menurut dia, olahraga tidak harus selalu berlangsung dalam suasana kompetisi yang serius.
Melalui kegiatan seperti ini, pekerja kantoran diharapkan bisa menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari keseharian sekaligus memperluas interaksi di luar lingkungan kerja.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022