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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Turnamen RESET Padel Masters, Dorong Gairah Olahraga Padel

Turnamen RESET Padel Masters melibatkan sedikitnya 24 kantor di Jakarta. (Istimewa) - Image

Turnamen RESET Padel Masters melibatkan sedikitnya 24 kantor di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Olahraga padel kian merambah lingkungan pekerja kantoran. Tren tersebut terlihat dalam turnamen RESET Padel Masters yang melibatkan sedikitnya 24 kantor di Jakarta, Sabtu (10/10).

Turnamen yang digelar RESET Social Club itu menawarkan total hadiah hingga Rp 27 juta.

Selain memperebutkan hadiah, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui lucky draw dengan total nilai Rp 4,8 juta.

Ajang tersebut mengusung konsep kompetisi antarkantor dengan tetap mengedepankan sportivitas.

Padel menjadi medium untuk mempertemukan pekerja dari berbagai perusahaan sekaligus memperluas komunitas olahraga.

General Manager RESET Social Club Lini Sudibjo mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga dan komunitas yang lebih luas di Jakarta.

“Ke depannya, RESET akan rutin mengadakan turnamen dan social event seperti ini, karena tujuan RESET adalah menjadi pusat wellness dan jejaring sosial. Ini bisa jadi cara yang fun untuk melepas penat sekaligus mempererat hubungan dengan rekan kerja di luar suasana meeting,” ujar Lini.

Menurut dia, olahraga tidak harus selalu berlangsung dalam suasana kompetisi yang serius.

Melalui kegiatan seperti ini, pekerja kantoran diharapkan bisa menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari keseharian sekaligus memperluas interaksi di luar lingkungan kerja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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