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Narendra Prasetya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.58 WIB

Weekend Padel Club Gairahkan Iklim Turnamen di Padel& Surabaya

Peserta turnamen padel Weekend Cup 2026 Anniversary Tournament di Padel&amp;, Surabaya, Sabtu (3/10). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Peserta turnamen padel Weekend Cup 2026 Anniversary Tournament di Padel&amp;, Surabaya, Sabtu (3/10). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Komunitas-komunitas padel saat ini berlomba-lomba untuk menggelar turnamen tiap akhir pekan.

Mini turnament atau turnamen terbuka yang diikuti banyak player. Weekend Padel Club misalnya. 

Mulai Sabtu hingga Minggu (3-4/10), mereka menggelar turnamen yang bertajuk Weekend Cup 2026 Anniversary Tournament di Padel&, Surabaya.

Turnamen anniversary pertama Weekend Padel tersebut diikuti sebanyak 204 player yang terbagi dalam beberapa kategori. 

"Dengan turnamen ini kami harap permainan mereka bisa improve, bisa level ke yang lebih tinggi, dan fairplay," sebut founder Weekend Padel Club Danang Fiantara.

Ini kali pertama komunitas padel yang berdiri sejak Agustus tahun lalu itu menggelar turnamen. 

Sebelumnya, komunitas yang bermarkas di Padel& itu lebih banyak menggelar mabar (main bareng) dan mini event.

Uniknya, mereka selalu menggelar setiap turnamennya pada akhir pekan (weekend). Persis seperti nama komunitasnya. 

Bagi Padel&, Weekend Cup turut menggairahkan iklim turnamen di lapangan padel yang terletak di Sambikerep, Surabaya itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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