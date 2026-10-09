El Grande Edukasi Manfaat Bio Energy bagi Atlet Padel

JawaPos.com - El Grande Padel Club tidak hanya jadi tempat bagi pecinta padel mengasah kemampuan di lapangan. Mereka juga bisa belajar upaya mengurangi risiko cedera dan menyembuhkan cedera sendiri dengan bio energy medical Chi Kung.

Di El Grande sudah dibuka sasana senam pernafasan Duta El Grande Bio Energy, Kamis (8/10).

Sehingga, atlet padel juga bisa mengenal dan menerapkan senam kesehatan dari Taiwan ciptaan Doctor Lie Jen Cung tersebut.

Duta El Grande ini jadi sasana ke-101 Duta Bio Energy Medical Chi Kung di Indonesia.

”Biasanya, yang suka berolahraga seperti padel ini rawan cedera. Jadi, dengan adanya bio energy di sini (Duta El Grande), mereka dapat menerapkannya dengan stretching sebelum mulai berolahraga,” sebut Rudi Ayong, ketua sasana Duta El Grande.

Kebetulan, Ayong yang juga penghobi olahraga mengaku, cedera pinggulnya semakin membaik setelah menekuni dia bio energy. Sebab itu, dia dapat mengedukasi sesama penghobi olahraga seperti dirinya.

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”Ini bagus sekali untuk pemanasan dan pendinginan,” tutur Ayong.

Bio energy merupakan latihan kesehatan yang menggabungkan pernafasan, meditasi, dan gerakan yang lembut untuk melancarkan sirkulasi energi vital (Chi) di dalam tubuh.