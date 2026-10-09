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Narendra Prasetya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.32 WIB

El Grande Edukasi Manfaat Bio Energy bagi Atlet Padel

Ketua sasana Duta El Grande Bio Energy Rudi Ayong (tengah) dan founder Duta Bio Energy Medical Chi Kung Toni Liono (dua dari kiri) saat pembukaan sasana Duta El Grande Bio Energy, di El Grande Padel Club, Surabaya, Kamis (8/10). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Ketua sasana Duta El Grande Bio Energy Rudi Ayong (tengah) dan founder Duta Bio Energy Medical Chi Kung Toni Liono (dua dari kiri) saat pembukaan sasana Duta El Grande Bio Energy, di El Grande Padel Club, Surabaya, Kamis (8/10). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - El Grande Padel Club tidak hanya jadi tempat bagi pecinta padel mengasah kemampuan di lapangan. Mereka juga bisa belajar upaya mengurangi risiko cedera dan menyembuhkan cedera sendiri dengan bio energy medical Chi Kung.

Di El Grande sudah dibuka sasana senam pernafasan Duta El Grande Bio Energy, Kamis (8/10).

Sehingga, atlet padel juga bisa mengenal dan menerapkan senam kesehatan dari Taiwan ciptaan Doctor Lie Jen Cung tersebut.

Duta El Grande ini jadi sasana ke-101 Duta Bio Energy Medical Chi Kung di Indonesia.

”Biasanya, yang suka berolahraga seperti padel ini rawan cedera. Jadi, dengan adanya bio energy di sini (Duta El Grande), mereka dapat menerapkannya dengan stretching sebelum mulai berolahraga,” sebut Rudi Ayong, ketua sasana Duta El Grande.

Kebetulan, Ayong yang juga penghobi olahraga mengaku, cedera pinggulnya semakin membaik setelah menekuni dia bio energy. Sebab itu, dia dapat mengedukasi sesama penghobi olahraga seperti dirinya.

”Ini bagus sekali untuk pemanasan dan pendinginan,” tutur Ayong.

Bio energy merupakan latihan kesehatan yang menggabungkan pernafasan, meditasi, dan gerakan yang lembut untuk melancarkan sirkulasi energi vital (Chi) di dalam tubuh.

Energi itu semakin menurun pada lansia di hari tua. Di masyarakat awam, sering dikenal dengan senam lansia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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