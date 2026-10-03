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Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Asian Games 2026: Fitriani/Fadona Fokus Kualifikasi Piala Dunia Padel Setelah Raih Perak

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini (kanan) dan Fadona Kusumawati (kiri) dalam wawancara cegat sesuai pertandingan final Asian Games 2026 di Nagoya City Higashi Sport Center, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia) - Image

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini (kanan) dan Fadona Kusumawati (kiri) dalam wawancara cegat sesuai pertandingan final Asian Games 2026 di Nagoya City Higashi Sport Center, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

JawaPos.com - Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati langsung mengalihkan fokus ke persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia setelah meraih medali perak pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Fitriani/Fadona dijadwalkan tampil pada kualifikasi Piala Dunia di Kuwait yang berlangsung pada 26-30 Oktober. Keduanya menilai persiapan harus segera dilakukan karena masih ada tanggung jawab lain yang harus mereka jalankan untuk Indonesia.

"Kami persiapan untuk kualifikasi World Cup di Kuwait nanti tanggal 26-30 Oktober bulan ini, jadi kami enggak boleh lengah. Setelah ini kami harus fokus lagi, masih banyak tanggung jawab buat Indonesia juga," kata Fadona seusai pertandingan final Asian Games di Nagoya City Higashi Sport Center, Sabtu.

Fadona mengatakan pencapaian medali perak di Asian Games menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk menghadapi agenda berikutnya. Ia dan Fitriani bertekad melakukan evaluasi dan kembali lebih kuat setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto pada laga final.

"Kami harus terus semangat, comeback stronger. Kami sudah dapat silver medal itu di luar target kami," ujar Fadona.

Fadona bahkan memasang target pribadi untuk dapat mengalahkan pasangan Jepang yang menjadi lawan mereka pada final Asian Games ketika kembali bertemu pada turnamen mendatang.

"Saya ingin mengalahkan mereka di turnamen berikutnya," ujar Fadona.

Pada pertandingan final, Fitriani/Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang dengan skor 3-6, 4-6. Pasangan Indonesia sempat memimpin 4-1 pada set kedua, tetapi Tsukamoto/Tokumoto mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan.

Fitriani mengakui pasangan Jepang memiliki pengalaman lebih banyak karena telah lebih dahulu menekuni olahraga padel.

Editor: Banu Adikara
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