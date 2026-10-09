Veda Ega Pratama Tembus Q2 Usai Finis ke-12 pada Practice Moto3 GP Indonesia 2026

JawaPos.com – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menempati posisi ke-12 dalam sesi Practice Moto3 Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Jumat, dengan catatan waktu terpaut 0,871 detik dari pembalap tercepat.

Hasil tersebut memastikan pembalap Honda Team Asia itu lolos langsung ke babak kualifikasi kedua (Q2) bersama 13 pembalap lainnya.

Sementara itu, David Almansa memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 37,169 detik, diikuti Maximo Quiles di posisi kedua dengan selisih 0,088 detik.

Berikut hasil akhir dari sesi Practice Moto3 GP Indonesia 2026, seperti dilansir dari laman pada Crash (9/10).

1. David Almansa (Spanyol) — Liqui Moly Dynavolt Intact GP — 1:37.169.

2. Maximo Quiles (Spanyol) — CFMOTO Gaviota Aspar Team — +0,088 detik.

3. Matteo Bertelle (Italia) — Level Up – MTA — +0,258 detik.